Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в ДТП: в каком состоянии 20-летний парень

В понедельник, 29 июля, произошел несчастный инцидент с участием 20-летнего Пакса Джоли-Питта, приемного сына голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта. Парень попал в аварию на своем электроскутере.

ДТП произошло в Лос-Анджелесе. Теперь стало известно, в каком состоянии сейчас находится юноша.

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По сообщениям иностранных СМИ, инцидент произошел, когда Пакс резко затормозил на красный свет светофора, в результате чего врезался в заднюю часть автомобиля впереди. Отсутствие защитного снаряжения существенно ухудшило последствия столкновения для юноши.

Парамедики и местная полиция оперативно прибыли на место происшествия. Парня немедленно доставили в больницу с травмой головы и жалобами на острую боль в области бедер. Медики также обнаружили подозрение на незначительное кровоизлияние в мозг.

В то же время теперь врачи уверяют, что состояние Пакса пока стабильное. Они прогнозируют скорое выздоровление и ожидают, что юноша сможет покинуть больницу уже в течение нескольких дней.

Сын Джоли и Питта попал в ДТП: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно стало известно, что Шайло Джоли-Питт, 18-летняя дочь Анджелины и Брэда, планирует отказаться от фамилии отца, оставив лишь материнскую – Джоли. Это решение, как сообщается, связано со сложными отношениями между девушкой и ее отцом.