Вместе с военными: Святослав Вакарчук щемяще исполнил "Червоную руту"

Певец Святослав Вакарчук наведался к защитникам на передовую. Там он выступил с гитарой.

Вместе с военнослужащими он спел "Червону руту". Видео их пения растрогало сеть.

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Так, Святослав Вакарчук посетил учебный центр, где проходит слаживание новосозданная бригада, где и устроил концерт для защитников.

Готовятся, проходят слаживание подразделений. Военнослужащие мотивированы. Все понимают, что их миссия – важнейшая, потому что за ними – родной дом, дети, родители, страна,

– отметил исполнитель.

Заметим, на днях Артем Пивоваров посетил раненых военных в госпитале и спел с одним из них трек "Думы мои, думы".