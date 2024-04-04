Источник любви и силы, - Святослав Вакарчук растрогал воспоминанием о своих детях

Лидер группы "Океан Эльзы" высказался о выгорании во время войны. Он признался, что имеет мощные антидепрессанты - это творчество и его семья.

Святослав Вакарчук крайне редко рассказывает о личной жизни. И на днях рассказал о том, что помогает ему бороться с эмоциональным упадком и сложностями.

К слову Святослав Вакарчук впервые за долгое время показался с мамой: редкое фото из Мукачево

Святослав Вакарчук о семье и детях

Своим "вечным антидепрессантом" лидер "Океана Эльзы" назвал творчество. Именно оно дает силы идти вперед и реагировать на все адекватно. Но не только творчество играет важную роль для певца.

Плюс у меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время уже большой войны дочь. И это для меня такой источник любви и силы. Творчество и дети, жена, семья – это то, что держит мой дух на двух столпах, а третьим столбом являются мои поездки на фронт. Эти три вещи делают устойчивым мое психическое состояние,

– растрогал Святослав Вакарчук.

Другим людям Святослав Вакарчук посоветовал жить сегодня. Не думать о вчерашнем или завтрашнем дне. Он считает, что зацикливание на прошлом или будущем – это проигрыш.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука