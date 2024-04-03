Сделал большую ошибку, – Вакарчук публично извинился из-за своего политического прошлого
Источник:"Украинская правда"
Ранее, как известно, лидер "Океан Эльзы" Вакарчук был политиком параллельно со своей успешной музыкальной карьерой. Теперь он заявил, что считает это ошибкой.
Артист подчеркнул, что больше не хотел бы в своей жизни заниматься политической деятельностью, потому что то, что он делает сейчас, является максимально эффективным и полезным. Святослав даже извинился перед украинцами.
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Почему Вакарчук попросил прощения
Артист считает, что не оправдал ожидания людей, которые за него голосовали. Все из-за того, что недооценил уровень надежд людей на конкретную личность в политике.
Думаю, что в свое время сделал большую ошибку... Я не осознавал, что мой подход к политике, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличается от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в которого они хотят олицетворено вложить свои мечты, желания и остальное,
– сказал исполнитель.
Теперь, признается Вакарчук, за это ему очень болезненно внутри.
Что известно о политическом прошлом лидера "Океана Эльзы"
- В конце 90-х годов Вакарчук отправился в турне в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы. Позже он участвовал в революции 2004 года, поддержав Виктора Ющенко.
- После выборов певец взял на себя роль советника президента по вопросам культуры, а также работал послом доброй воли ООН.
- В 2007 году Святослав принял решение пойти в большую политику, став народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". В Верховной Раде он был членом Комитета по вопросам свободы слова и информации. Однако уже в 2008 году политик подал в отставку.
- Впоследствии фронтмен ОЭ был активным участником Революции Достоинства.
- Уже в 2019 году он представил собственную партию "Голос", с которой пошел на парламентские выборы. "Голос" вошла в оппозицию к "Слуге народа".
- В то же время на пресс-конференции, состоявшейся в Мариинском парке 11 июня 2020 года, Святослав Вакарчук объявил, что уходит в отставку с должности народного депутата.