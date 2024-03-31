Святослав Вакарчук впервые за долгое время показался с мамой: редкое фото из Мукачево

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о долгожданной встрече с мамой. Он поделился редким фото с самым родным человеком.

Святослав Вакарчук опубликовал на личной странице редкий снимок. Это фото с мамой музыканта – Светланой Александровной.

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Святослав Вакарчук показал снимок с мамой

Лидер группы "Океан Эльзы" похвастался, что имел возможность целый день провести с мамой. Они вдвоем посетили Мукачево. Святослав поблагодарил маму за настроение и воспоминания.

Редко выпадает провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родной Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение,

– написал Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук с мамой / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

В комментариях делятся впечатлениями о редком фото и делают комплименты Святославу и его маме:

"Замечательное фото! Безграничная благодарность вашей мамочке, за вас! Святослав, мы вас любим, вы самый лучший!";

"Спасибо маме за такого талантливого и очень чувственного и достойного своей страны сына";

"Находить время для мамы, то очень важно, как для мамы, так и для жизни сына";

"Очень рада за вас! Это замечательная разрядка для нервной системы. Сочетание приятного с полезным";

"Какая красивая женщина";

"Такие похожие".

Что известно о детстве Святослава

Город Мукачево – родной для Святослава Вакарчука, ведь именно там он родился. Светлана Александровна тоже появилась на свет в Мукачево. В этот город получила направление ее мама Нина, бабушка музыканта, которая работала педагогом.

Правда, Иван Вакарчук с женой сыном переехал во Львов, когда Святославу было 2 года. Там они проживали постоянно. В детстве будущий артист играл в КВН, создавал школьный театр, играл в баскетбол.