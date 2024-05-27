Очень больно, – Светлана Тарабарова сообщила о горе в семье
27 мая 2024, 13:15Читати новину українською
Источник:Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова шокировала известием о смерти родного человека. Выяснилось, что умер отец знаменитости.
Ему был 71 год. Только 16 марта папа артистки отпраздновал свой день рождения.
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Что случилось с отцом Светланы Тарабаровой
Исполнительница решила пока не разглашать причину смерти папы. Она лишь опубликовала черно-белое фото отца и написала щемящий текст.
Папа, я люблю тебя. Мы будем любить тебя вечно. Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться. Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий. Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже легче,
– отметила певица.
Что известно об отце Светланы Тарабаровой
- Певица родилась в Херсоне в семье, где ее папа Василий Владимирович работал главным энергетиком на заводе. Несмотря на свою техническую профессию, он был человеком творческим и артистическим, что значительно повлияло на воспитание дочерей.
- По словам самой Светланы, папа научил их любить литературу и музыку и искать светлые стороны во всем. "Каждый разговор с моим папой – это монолог из кинофильма", – вспоминала артистка.
- Несмотря на творческие наклонности, Василий Владимирович был довольно строгим в воспитании детей.
- В то же время Тарабарова рассказывала, что папа не жалел для них ничего, пытаясь дать лучшее.
- Относительно творчества дочери, то отец относился к ней придирчиво, но одновременно гордился ее достижениями.