Светлана Тарабарова растрогала поздравлением с 8 марта: редкие фото с дочками
Источник:Светлана Тарабарова
8 марта – это Международный день борьбы за права женщин. Украинская певица Светлана Тарабарова уже успела высказаться по случаю этого праздника. Более того, она поделилась новыми фото с маленькими дочками.
По случаю 8 марта артистка написала пост, в котором похвасталась праздничными фотографиями с дочками и очаровала поклонников редкими кадрами.
К слову В ней я узнаю себя, – Светлана Тарабарова очаровала сеть совместными фото с 3-летней дочерью
Светлана Тарабарова очаровала праздничными фотографиями с дочерьми
Артистка поделилась, что до сих пор мечтой многих женщин из разных уголков планеты является уважение и равные права. Вроде и не так много, однако даже сейчас не каждая женщина может это воспринимать как норму.
Равные права и уважение. Вроде бы так не много, но это до сих пор является мечтой многих женщин в разных частях мира,
– пишет Тарабарова.
Светлана попросила не забывать о главном, что цветы девушки могут купить себе сами в любой день. И не надо для этого конкретный повод или праздник.
Также Тарабарова порадовала подписчиков новыми фото со своими дочерьми Марией и Полиной. На них маленькие девочки в белых нарядах улыбаются друг другу. В то время, как Светлана придерживает и обнимает своих дочерей, демонстрируя материнскую любовь. За такие чувственные и невероятные фото она поблагодарила в своем профиле.
Подписчики засыпали Тарабарову комплиментами
В комментариях подписчики в восторге от дочерей и красоты Светланы. Фанаты поздравляют их с праздником и желают здоровья ее детям.
- "Поздравляю! Очаровательные девочки!";
- "Такие красивые у вас доченьки!!!! И мамочка тоже. С праздником!";
- "С праздником, принцессы! Обожаю вас и всю вашу семью";
- "Какие милые, девочки. Пусть растут здоровые, счастливые под мирным небом Украины".
Что другие звезды говорят о 8 марта
- Маша Ефросинина поделилась, что не ждет рисунок от сына или букет от мужа. Для нее уже много лет 8 марта – не о праздновании.
- Юлия Санина отметила, что каждая женщина должна жить так, как хочет.
- А Евгения Клопотенко лично оскорбляет фраза, что место женщины на кухне.
- Дмитрий Монатик поблагодарил женщин за то, что они вдохновляют и мотивируют мужчин.
- Настя Каменских отметила, что важно быть собой, любить и ценить себя превыше всего. И также не забывать ломать стереотипы, выходить за рамки и не бояться мечтать.