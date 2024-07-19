Актер Максим Девизоров, который в ВСУ, расстается с супругой после 2 лет брака

Украинская актриса Светлана Гордиенко в течение двух лет состояла в браке с коллегой и военным Максимом Девизоровым. Звезда сериала "Первые ласточки" сделал предложение любимой после начала вторжения.

Впрочем, Светлана сообщила о разрыве с возлюбленным. Она намекнула на возможную причину развода.

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По словам Гордиенко, история любви с Девизоровым завершилась давно. Женщина решила молчать, поскольку была уверена, что рассказывать о таком не вовремя. Актриса заявила, что не будет делиться подробностями разрыва, но предположила, что, возможно, развод произошел именно из-за нее.

Семья у меня не получилась. Возможно, потому что я эгоистичная, жестокая, нетерпеливая. Возможно, просто потому, что у меня очень высокие требования к понятию "семья". Возможно, я просто больна и мне нужен врач. Но так, я не хочу и не умею изображать из себя ту, кем я не являюсь. Я больше не жена воина. Позволяю себе хотеть изменений внутри своего мира,

– поделилась Светлана.

Гордиенко подчеркнула, что благодарна любимому за опыт и желание бороться за свое счастье. Она посоветовала подписчикам говорить со своим партнером и работать над отношениями.

Давно уже мы не семья. Главные инсайты этой истории? Скажу языком понятным мне. Начиная работать над историей обязательно оговорите с партнером жанр, в котором вы существуете. Можно ничего не делать и посмотреть, что оно будет. Ответ: все исчезнет,

– объяснила Светлана.

Напомним, Максим Девизоров сделал Светлане Гордиенко предложение перед тем, как ехать на фронт. В мае 2022 он вырвался с войны на один день, чтобы жениться на любимой. Кадры молодоженов тогда заполонили сеть.