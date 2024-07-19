Выяснилось, что артист разошелся с Марьяной Боцвинюк. К тому же он впервые раскрыл причины их разрыва.
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Так, по словам Сеитаблаева, пара имела существенные разногласия во взглядах на жизнь.
Она человек молодой. У нее вся жизнь впереди. Так бывает в жизни взрослых людей. Все же при всем желании найти общий язык он не нашелся. Бывает, ничего страшного,
– отметил режиссер.
Ахтем Сеитаблаев с Марьяной Боцвинюк / Фото из соцсетей
Что известно об отношениях Ахтема Сеитаблаева с Марьяной Боцвинюк
- После более чем 10-летнего брака с продюсером Иванной Дядюрой, который завершился разводом в 2021 году, режиссер нашел новую любовь. Впервые публично о своих новых отношениях Сеитаблаев заговорил в апреле 2023 года.
- Уже в июне пара осуществила свой первый совместный выход в свет, посетив допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни". Их отношения развивались стремительно, и 29 сентября 2023 года Ахтем сделал Марьяне предложение. В то же время впоследствии заговорил о "непростом периоде". Теперь окончательно стало известно, что пара больше не вместе.