Отправляет на фронт: супермама Тая, которая хочет "переговоров" с Россией, ответила Анатоличу

Шоумен Анатолий Анатолич и участница шоу "Супермама" публично поссорились на фоне обстрелов Украины. Тая ответила шоумену на критику с его стороны.

Анатолий Анатолич раскритиковал супермаму Таю за ее желание примириться с Россией и пойти на переговоры. Она ответила ему как в инстаграм-сториз, так и в личных сообщениях.

К слову Верба, Золотарева и другие: кто из украинских блогеров подыграл российской пропаганде

Тая заявила, что шоумен начал буллинг девушки с ребенком. Также она предложила ему пойти на фронт и заменить бойцов.

У вас с головой все в порядке? На пост о желании мира вы делаете буллинг девушку с ребенком. Анатолич, может пора в окоп, ребят сменить, а не п**дить на людей?

– обратилась супермама к ведущему.



Тая ответила Анатоличу / Фото из инстаграм-сториз

В инстаграм-сториз она добавила, что Анатолий Анатолич никогда не отличался "особо мужественностью". Ведь она всего лишь транслирует "желание мирной жизни". Тая возмутилась из-за количества хейта, который на нее полился.



Тая ответила Анатоличу / Фото из инстаграм-сториз

"Это какой-то сюр. Теперь под постом со сбором для детей меня проклинают и поливают грязью, потому что я написала, что хочу мирной жизни для своего ребенка. Вы совсем *банулись? Нашим только дай возможность кого-то заср*ть и массово буллить, о каком мире вообще можно говорить", – написала супермама.

Анатолий Анатолич тоже не смолчал в ответ и предложил некоторым людям запретить доступ к интернету. Он также высказался о фразе "до последнего украинца", которую придумала российская пропаганда.



Реакция Анатолича / Фото из инстаграм-сториз

Среди других блогеров, которые подыграли российской пропаганде, есть такие: Мила Бараева, харьковский блогер Юлия Золотарева, Екатерина Мартынко, инфлюенсерка Катя Венгерская и другие.