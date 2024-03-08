Находятся в оккупации: Стася Ровинская рассказала о родственниках мамы-путинистки Егоровой

Ведущая Стася Ровинская призналась, что ее семья находится в российской оккупации. Это родственники ее матери Снежаны Егоровой, которая поддерживает Путина и является украинофобкой.

Стася Ровинская эмигрировала в США из-за полномасштабного вторжения. Сейчас она не уверена, вернется ли в Украину, когда война завершится и ей предложат работу.

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Стася Ровинская о родных в оккупации

Впрочем телеведущая призналась, что очень скучает по родным. Она рассказала о том, что ее родственники с маминой стороны находятся в российской оккупации.

У меня вообще большинство моих родных с маминой стороны, что интересно, находятся сейчас в оккупации в Каховке. Потому что это там где родилась моя бабушка и моя мама. Они не поддерживают, конечно, это все. Очень сложно, они в возрасте и с ними очень редко там связь даже бывает. Никто не хочет быть Россией. Может кто-то там есть, но точно не мои родные,

– поделилась Стася Ровинская.

Ведущая добавила, что это сестры ее бабушки, а также троюродные сестры и братья. Там много ее родственников. Стася Ровинская добавила, что Снежана Егорова знает об этом, но со своей родней не общается. Это еще больше показывает цинизм одиозной телеведущей.

"Риторика ее не изменилась. Это сюр. Просто сюр", – коротко высказалась Стася.

Ровинская добавила, что не поддерживает связь с матерью, которая находится в Турции. Она общается только с отцом, Семеном Горовым.

Стася Ровинская не общается с матерью