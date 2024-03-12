Ольга Сумская призналась, имеет ли ее старшая дочь Антонина российское гражданство

Актриса Ольга Сумская рассказала, что ее старшая дочь Антонина Паперная, которая до сих пор живет в России, имеет украинский паспорт. Кроме того, она ответила на вопрос о том, получила ли девушка российское гражданство.

Ольга к тому же отметила, что последний раз виделась с дочкой еще два года назад. Она признается, что очень скучает по ней, однако не знает, когда они все же смогут увидеться снова.

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Ольга Сумская ответила, имеет ли ее дочь российский паспорт

Знаменитость опровергла предыдущие заявления о том, что заплатила 5 миллионов рублей за то, чтобы Антонина получила российское гражданство. Она утверждает, что ее высказывания были вырваны из контекста. В то же время актриса отметила, что у ее дочери есть украинский паспорт, потому что она украинка. Несмотря на это Сумская не знает, имеет ли девушка также российский паспорт, поскольку они с ней не обсуждают такие вопросы.

Это – страшная боль. Просто хочется ее обнять. Своих внуков. Они растут. Они должны были бы видеть свою бабушку, я бы хотела дать им всю себя,

– подчеркнула актриса.

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Что известно о старшей дочери Ольги Сумской