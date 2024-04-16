Скандальный Спартак Суббота сделал предложение своей девушке: кто стал избранницей "психотерапевта"

Скандальный Спартак Суббота, известный по участию в "Подкаст Терапии" с Евгением Яновичем, ошеломил всех новостью о предложении своей девушке. Также он рассекретил имя своей избранницы.

Ранее Спартак публично не разглашал никакой информации о личной жизни. Поэтому, известие девушки блогера о его признании всколыхнуло сеть.

Интересно Звезда сериала "Просто Надежда" рассказала об отношениях с актером-путинистом, от которого забеременела

Кто стал избранницей Спартака Субботы

Псевдопсихотерапевт, которого год назад разоблачили во лжи, сделал предложение 24-летней Елизавете Комар. Девушка опубликовала фото своей руки с обручальным кольцом, подписав его лаконично: "Да". В то же время Спартак Суббота тоже выложил эту фотографию, чтобы уже известить большую аудиторию этой неожиданной новостью.



Спартак Суббота сделал предложение своей девушке / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера

Интересно, что никаких подробностей о романе "психолога" и его возлюбленной нет даже в их блогах. Более того, сам Спартак никак не комментировал свою личную жизнь до момента обнародования снимков с обручальным кольцом.



Обручальное кольцо для девушки Спартака / Скриншот из инстаграмм-сторис Елизаветы

В то же время в блоге Елизаветы можно заметить, что ей нравится моделинг и фотографирование. К тому же она делится с поклонниками фотографиями с фотосессий в Киеве и Днепре.

Также 14 апреля девушка праздновала день рождения, поэтому, вероятно, предложение Спартака было запланировано раньше.

Что известно о Спартаке Субботе