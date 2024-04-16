Скандальный Спартак Суббота сделал предложение своей девушке: кто стал избранницей "психотерапевта"
Источник:Елизавета Комар
Скандальный Спартак Суббота, известный по участию в "Подкаст Терапии" с Евгением Яновичем, ошеломил всех новостью о предложении своей девушке. Также он рассекретил имя своей избранницы.
Ранее Спартак публично не разглашал никакой информации о личной жизни. Поэтому, известие девушки блогера о его признании всколыхнуло сеть.
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Кто стал избранницей Спартака Субботы
Псевдопсихотерапевт, которого год назад разоблачили во лжи, сделал предложение 24-летней Елизавете Комар. Девушка опубликовала фото своей руки с обручальным кольцом, подписав его лаконично: "Да". В то же время Спартак Суббота тоже выложил эту фотографию, чтобы уже известить большую аудиторию этой неожиданной новостью.
Спартак Суббота сделал предложение своей девушке / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера
Интересно, что никаких подробностей о романе "психолога" и его возлюбленной нет даже в их блогах. Более того, сам Спартак никак не комментировал свою личную жизнь до момента обнародования снимков с обручальным кольцом.
Обручальное кольцо для девушки Спартака / Скриншот из инстаграмм-сторис Елизаветы
В то же время в блоге Елизаветы можно заметить, что ей нравится моделинг и фотографирование. К тому же она делится с поклонниками фотографиями с фотосессий в Киеве и Днепре.
Также 14 апреля девушка праздновала день рождения, поэтому, вероятно, предложение Спартака было запланировано раньше.
Что известно о Спартаке Субботе
- Во время полномасштабного вторжения запустился проект "Подкаст-терапия" с Женей Яновичем и Спартаком. Там они обсуждали различные психологические темы, давали советы зрителям и даже проводили офлайн-лекции.
- Однако, все изменилось после обнародования расследования психотерапевта Ильи Полуденного и издания "Свідомі" про Спартака. Как оказалось, Суботта подделал свой диплом психолога, поэтому не является квалифицированным специалистом. Также он потерял членство в УАКПТ из-за грубых нарушений этики, в частности, за вступление в сексуальные отношения с клиентами.
- Впоследствии стало известно, что в 2014 году Спартак сменил имя. Ранее его звали Александром.
- После расследования "Подкаст-терапия" закрылась. В то же время Суббота продолжает вести свой ютуб-канал, однако такой популярности, как раньше, уже нет.
- Однако, недавно он появился в новом шоу на ютуб-канале "Самое Время", где разговаривает на языке страны-террористки. Татьяна Мажаровская и скандальный психотерапевт анализируют исторические события и фигуры с помощью естественно-научного подхода. В то же время русскоязычный контент не очень понравился украинской аудитории.