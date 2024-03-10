"Мисс Мира-2023": кто стал победительницей престижного конкурса красоты
10 марта 2024, 10:35Читати новину українською
Источник:"Мисс Мира"
В Индии состоялся знаменитый конкурс красоты "Мисс Мира-2023". Стало известно, что заветный титул получила 24-летняя представительница Чехии.
Кристина Пышкова стала 71-й Мисс Мира. Девушка обошла сто одиннадцать соперниц со всего мира.
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Кто победил на "Мисс Мира-2023"
Короновали участницу из Чехии Кристину Пышкову. Она – вторая чешка, которая одержала победу на конкурсе.
Мисс Мира Чешская Республика, Кристина Пышкова стала 71-й Мисс Мира! Поздравляем и добро пожаловать в семью Мисс Мира, Кристина,
– отметили на инстаграм-странице конкурса красоты.
Что известно о Кристине Пышковой
- Девушка в свои 24 года совмещает обучение в области права и бизнес-администрирования с успешной карьерой модели.
- Кроме того, она основала фонд Krystyna Pyszko Foundation, благодаря которому открыла школу английского языка для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где сама работает волонтером.
- Победительница конкурса "Мисс Мира" увлекается игрой на флейте и скрипке и имеет страсть к музыке и искусству.
- Известно, что Кристина свободно владеет четырьмя языками: английским, польским, словацким и немецким
- К тому же она умеет кататься на лошадях.