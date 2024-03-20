Экс-невеста Гринкевича Морозюк откровенно объяснила, почему взяла многомиллионный займ у мамы
Источник:Дмитрий Гордон
Бывшая невеста Романа Гринкевича, который замешан в коррупционном скандале, Соня Морозюк в феврале получила заем в размере 6,7 миллиона гривен от своей матери, Лилианы Семенюты. В сети были разные предположения относительно причины такого решения. Художница решила расставить все точки на "і".
Она заявила, что "просто хотела защитить свое от преступлений посторонних". Кроме того, художница отметила, что арест своей недвижимости считает несправедливым.
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Почему Морозюк взяла кредит у мамы
Художница объяснила, что не пыталась как-то вредить действиям следствия или аресту.
Это просто было сделано как мера защиты потому, что есть такие схемы мошенничества, когда переписывают в реестрах собственность... Именно поэтому был сделан договор ипотеки... Я просто хотела защитить свое от преступлений посторонних,
– сказала Соня.
Девушка добавила, что арест на свое имущество считает "полным правовым нигилизмом" и будет подавать апелляционную жалобу. Для этого у нее есть адвокаты и вся необходимая документация.
У меня нет ни одного земельного участка... На все мое имущество, которое есть в декларации, наложен арест, но я буду подавать апелляционную жалобу и суду дам всю документацию, которая опровергает,
– заявила Соня.
Интервью с Соней Морозюк: смотрите видео онлайн
Что этому предшествовало
- Государственное бюро расследований выявило, что Игорь Гринкевич является владельцем 17 квартир, часть из которых записана на членов его семьи. Среди этих объектов недвижимости две квартиры связаны с Софией Морозюк. К активам Гринкевича также принадлежит ее художественная галерея стоимостью 4,6 миллиона гривен.
- После этого Морозюк получила заем в размере 6,7 миллиона гривен от своей матери. Для обеспечения этой сделки на все три объекта недвижимости, принадлежащих художнице, было наложено нотариальное обременение, что было задокументировано как ипотечный договор. Он якобы гарантировал защиту имущества художницы от потенциального ареста или конфискации до тех пор, пока она будет выполнять свои платежные обязательства.
- В то же время в феврале ГБР инициировало арест недвижимости экс-невесты Романа Гринкевича.