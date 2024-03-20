Экс-невеста Гринкевича Морозюк откровенно объяснила, почему взяла многомиллионный займ у мамы

Бывшая невеста Романа Гринкевича, который замешан в коррупционном скандале, Соня Морозюк в феврале получила заем в размере 6,7 миллиона гривен от своей матери, Лилианы Семенюты. В сети были разные предположения относительно причины такого решения. Художница решила расставить все точки на "і".

Она заявила, что "просто хотела защитить свое от преступлений посторонних". Кроме того, художница отметила, что арест своей недвижимости считает несправедливым.

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Почему Морозюк взяла кредит у мамы

Художница объяснила, что не пыталась как-то вредить действиям следствия или аресту.

Это просто было сделано как мера защиты потому, что есть такие схемы мошенничества, когда переписывают в реестрах собственность... Именно поэтому был сделан договор ипотеки... Я просто хотела защитить свое от преступлений посторонних,

– сказала Соня.

Девушка добавила, что арест на свое имущество считает "полным правовым нигилизмом" и будет подавать апелляционную жалобу. Для этого у нее есть адвокаты и вся необходимая документация.

У меня нет ни одного земельного участка... На все мое имущество, которое есть в декларации, наложен арест, но я буду подавать апелляционную жалобу и суду дам всю документацию, которая опровергает,

– заявила Соня.

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Что этому предшествовало