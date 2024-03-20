Соня Морозюк впервые честно рассказала, когда и как разошлась с Романом Гринкевичем

Художница Соня Морозюк была невестой Романа Гринкевича, семью которого подозревают в отмывании средств на украинской армии. Теперь девушка решила поделиться всеми подробностями своих отношений с сыном львовского бизнесмена.

В частности, художница рассказала, когда именно и как сообщила Роману, что что расстается с ним. К тому же она призналась, как познакомилась с экс-женихом.

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Когда Морозюк разошлась с Гринкевичем

Оказалось, что молодожены разорвали свои отношения еще до объявления подозрения Роману. Как рассказала художница, это произошло "по СМСкам".

Хотела я, как взрослые люди, встретиться, поговорить. Для меня было важно рассказать, почему я решила так сделать, его выслушать, но на мои просьбы встретиться он не нашел возможности,

– объяснила Морозюк.

После того, как девушка заявила жениху, что хочет закончить отношения, он написал что-то вроде: "Это твой выбор". Соня отметила, что приняла решение разойтись, потому что на фоне коррупционного скандала перестала доверять Роману.

Вся эта история, конечно, она отразилась на наших отношениях, и поэтому я потеряла доверие, потому что там я не чувствовала поддержки. У нас было разное видение решения проблем,

– поделилась девушка.

Морозюк добавила, что ей было важно "показывать свою правду, выкладывать документы". В то же время, по ее словам, Рома видел по-другому эту ситуацию.

Последняя встреча Сони с Гринкевичем состоялась 8 января и художница считает, что больше их отношения нельзя будет восстановить.

Интервью с Соней Морозюк: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Морозюк и Гринкевича