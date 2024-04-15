Пока Гринкевич в СИЗО: в сети сплетничают о новом романе Сони Морозюк

Соня Морозюк рассказывала, что последний раз виделась с Романом Гринкевичем в январе. Теперь пользователи предполагают, что художница имеет новые отношения.

Отметим, что с бывшим Морозюк разошлась из-за смс. Причиной их разрыва, по словам девушки, стало отсутствие доверия, возникшее из-за коррупционного скандала.

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Почему пользователи предполагают, что у Морозюк появился новый бойфренд

На такие предположения людей натолкнули недавние сторис художницы. Она поделилась фотографией, сделанной в ресторане в Черновцах. На фото Соня показывает свою руку рядом с мужчиной, пока они наслаждаются коктейлями. В то же время не обязательно, что это именно парень девушки. Это также может быть ее друг, коллега и тому подобное.



Соня Морозюк в Черновцах / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о личной жизни Сони Морозюк