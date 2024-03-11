Очаровал Гослинга и Билли Айлиш: собака из "Анатомии падения" стала звездой тиктока после Оскара

11 марта 2024, 15:54
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EW

Собака из фильма "Анатомия падения", который был номинирован на Оскар-2024, стал звездой премии и соцсетей. Он сидел в кресле и даже аплодировал задними лапами.

Собака Месси получил свое собственное место на церемонии вручения Оскара. Бордер-колли показал себя как вежливая и хорошая собака, чем замиловал всех присутствующих.

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Месси очаровал публику Оскара и захватил тикток

Месси стал талисманом для всего актерского состава фильма "Анатомия падения". Его обнимали и ласкали и другие звезды за кулисами церемонии.

Билли Айлиш общалась с Месси почти 10 минут. Затем Брэдли Купер столкнулся с ним в коридоре,
– рассказала кинолог Лаура Мартин.

Кроме того, Месси не отсиживался, а аплодировал вместе со всеми и делал это задними лапами.

Видео с собакой распространились тиктоком, поэтому им восхищаются и пользователи интернета.

@consequence Messi, from Anatomy of a Fall, is at the Academy Awards. #messi #anatomyofafall #oscars #oscars2024 ♬ original sound - consequence

Райан Гослинг особенно любовался 7-летней собакой.

@etalkctv Please enjoy Ryan Gosling falling in love with Messi the dog from ‘Anatomy of a Fall’ at the Oscar Nominees Luncheon. ️ #RyanGosling #Dog #MessiTheDog #AnatomyOfAFall #Barbie #Oscars #OscarNomineesLuncheon #Cute ♬ original sound - ‹?
@indiewire

Messi is sat for the 2024 #Oscars.

♬ original sound - IndieWire
@enews #MessiTheDog exacts his revenge on fellow #AwardSeason competitor #MattDamon. #Oscars ♬ original sound - E! News

Что известно о ленте

  • 7-летняя собака Месси сыграла роль второго плана во французском фильме "Анатомия падения". Лента получила Оскар в категории "Лучший оригинальный сценарий", хотя претендовала и на несколько других наград.
  • "Анатомия падения" – это криминальный драматический триллер, что является работой французского режиссера Жюстин Трие. Фильм презентовали на Каннском фестивале, тогда он получил Золотую пальмовую ветвь и награду за игру собаки.
  • Кинокартина рассказывает о писательнице Сандре, которую обвинили в убийстве ее мужа. Свидетель трагедии – ее незрячий сын, который часто замечал ссоры родителей. В зале суда размышляют над главным вопросом: толкнули мужчину из окна, или он сам решил прыгнуть.
Автор: Марія Касій