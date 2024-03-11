Очаровал Гослинга и Билли Айлиш: собака из "Анатомии падения" стала звездой тиктока после Оскара

Собака из фильма "Анатомия падения", который был номинирован на Оскар-2024, стал звездой премии и соцсетей. Он сидел в кресле и даже аплодировал задними лапами.

Собака Месси получил свое собственное место на церемонии вручения Оскара. Бордер-колли показал себя как вежливая и хорошая собака, чем замиловал всех присутствующих.

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Месси очаровал публику Оскара и захватил тикток

Месси стал талисманом для всего актерского состава фильма "Анатомия падения". Его обнимали и ласкали и другие звезды за кулисами церемонии.

Билли Айлиш общалась с Месси почти 10 минут. Затем Брэдли Купер столкнулся с ним в коридоре,

– рассказала кинолог Лаура Мартин.

Кроме того, Месси не отсиживался, а аплодировал вместе со всеми и делал это задними лапами.

Видео с собакой распространились тиктоком, поэтому им восхищаются и пользователи интернета.

Райан Гослинг особенно любовался 7-летней собакой.

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