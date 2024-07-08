Погрузилась в мир медитации и духовности: где сейчас Снежана Бабкина

Украинская актриса театра и кино, танцовщица, мама и жена – все это идеально подходит под описание Снежаны Бабкиной. Кроме уже упомянутых занятий, женщина нашла свое призвание в направлении духовных практик.

Снежана родилась в 1985 году в Харькове, где провела детство и юность. С самого детства занималась различными стилями танцев, а потом уехала в Киев и поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. Подробнее о жизни Бабкиной – в материале Show 24.

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Карьера и личная жизнь

После окончания вуза работала в Свободном театре и Новом драматическом театре на Печерске, но впоследствии вернулась в Харьков. В 2007 году работала в "Театре 19", где познакомилась с будущим мужем, Сергеем Бабкиным.

Однако до того, Снежана уже была в браке, в котором родила сына Артура. Женщина активно участвовала в различных театральных постановках и фестивалях, которые проходили за рубежом.

В 2008 году пара обвенчалась, а через год официально узаконила отношения. В 2010 – в семье Бабкиных рождается дочь Васелина, а через 9 лет – сын Елисей.

Женщина вместе со звездным мужем приняли участие в четвертом сезоне проекта "Танцы со звездами", где заняли пятое место.

Сегодня Снежана также работает менеджером своего мужа и группы 5'nizza. В 2017 и 2018 годах была номинирована в категории "Лучший менеджмент артиста" украинской премии YUNA.

Где сейчас Снежана Бабкина

В начале полномасштабного вторжения женщина с мужем и детьми выехали из Украины в Германию. В начале семья получала социальные выплаты от страны, но после того, как Сергей вернулся к работе и начал зарабатывать деньги с концертов, выплаты отменили.

Дети ходят в местные школы, а Снежана развивает собственное дело.

Женщина запустила сайт с программами медитаций и практикумами. В описании говорится о том, что Снежана эксперт в направлении духовных практик, которая помогла более чем 10 тысячам женщинам.

Сайт Снежаны Бабкиной / Скриншот с сайта

В апреле этого года Снежана сообщила, что вернулась с детьми и мужем в Харьков. Вероятно, этот приезд был временный, ведь сейчас Бабкина делится фотографиями и видео, скорее всего, из Германии.

Женщина публикует немало кадров из повседневной жизни, а также показывает как вместе с Сергеем освоили техники медитаций.