Сніжана народилась 1985 року в Харкові, де провела дитинство та юність. Із самого дитинства займалась різними стилями танців, а потім поїхала до Києва та вступила в Київський національний університет театру, кіно і телебачення. Детальніше про життя Бабкіної – у матеріалі Show 24.

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Кар'єра та особисте життя

Після закінчення вишу працювала у Вільному театрі та Новому драматичному театрі на Печерську, але згодом повернулась до Харкова. У 2007 році працювала у "Театрі 19", де познайомилась із майбутнім чоловіком, Сергієм Бабкіним.

Однак до того, Сніжана вже була у шлюбі, в якому народила сина Артура. Жінка активно брала участь у різних театральних постановках і фестивалях, які проходили за кордоном.

У 2008 році пара обвінчалась, а за рік офіційно узаконила стосунки. У 2010 – в родині Бабкіних народжується донька Васелина, а за 9 років – син Єлисей.

Жінка разом із зірковим чоловіком взяли участь у четвертому сезоні проєкту "Танці із зірками", де посіли п'яте місце.

Сьогодні Сніжана також працює менеджеркою свого чоловіка та гурту 5'nizza. У 2017 та 2018 роках була номінована у категорії "Найкращий менеджмент артиста" української премії YUNA.

Де зараз Сніжана Бабкіна

На початку повномасштабного вторгнення жінка з чоловіком і дітьми виїхали з України до Німеччини. На початку родина отримувала соціальні виплати від країни, але після того, як Сергій повернувся до роботи й почав заробляти гроші з концертів, виплати скасували.

Діти ходять до місцевих шкіл, а Сніжана розвиває власну справу.

Жінка запустила сайт із програмами медитацій та практикумами. В описі йдеться про те, що Сніжана експертка в напрямку духовних практик, яка допомогла більше ніж 10 тисячам жінкам.

Сайт Сніжани Бабкіної / Скриншот із сайту

У квітні цього року Сніжана повідомила, що повернулась із дітьми та чоловіком до Харкова. Ймовірно, цей приїзд був тимчасовий, адже зараз Бабкіна ділиться світлинами та відео, скоріш за все, із Німеччини.

Жінка публікує чимало кадрів із буденного життя, а також показує як разом із Сергієм освоїли техніки медитацій.