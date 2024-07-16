Защищала русский язык, а потом нарвалась на волну хейта: где сейчас певица Слава Каминская

Сегодня, 16 июля, украинская певица Слава Каминская отмечает день рождения. Она известна не только своим необычным голосом, но и эффектной внешностью и яркими образами.

Певица родилась в 1984 году в городе Одесса. С детства занималась акробатикой и вокалом. Высшее образование получала в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности преподавательницы вокала. А начало 2000-х годов стало настоящим бумом в карьере Каминской. Подробнее о жизни именинницы и где она сейчас – читайте в материале Show 24.

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Карьера и проекты

В 21 год Слава стала участницей проекта "Остров Искушений". Уже через год Каминская в паре с Викторией Смеюхой стали дуэтом в группе "НеАнгелы" под продюсированием Юрия Никитина.

Группа "НеАнгелы" / Фото из инстаграма Славы Каминской

Девушки выпустили немало песен, которые в свое время стали настоящими хитами. В 2013 году дуэт попробовал себя на отборе на Евровидение-2013, исполнив композицию "Courageous".

"НеАнгелы" – Courageous: смотрите видео онлайн

В 2016 году группа снова попыталась испытать судьбу и подалась на Нацотбор Евровидения. Тогда в финале девушкам не хватило достаточного количества голосов, чтобы поехать на певческое шоу. Отметим, что "НеАнгелы" продолжали выступать в России несмотря на войну на Донбассе.

В 2018 году Слава стала участницей шоу "Танцев со звездами". К сожалению, во время одной из репетиций певица травмировалась. У нее диагностировали травму спины. После второго эфира Каминская покинула проект.

Слава Каминская прокомментировала свой вылет из проекта "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

А что касается дуэта, то в 2021 году он распался. Девушки рассорились, обвиняя друг друга в оскорблениях и буллинге. Каждая из них начала сольную карьеру.

Слава в том же году презентовала песню "911", которая стала началом ее новой карьеры.

SLAVA KAMINSKA – 911: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

В 28 лет Каминская впервые вышла замуж за бизнесмена, по имени Евгений. Звезда рассказывала, что мужчина поднимал на нее руку, поэтому брак продержался всего лишь год.

Вторым мужем Славы стал пластический хирург – Эдгар Каминский. У пары родилось двое детей – сын Леонард и дочь Лаура.

Слава и Эдгар Каминские / Фото из инстаграма исполнительницы

Супруги прожили вместе 5 лет. Несмотря на то, что их жизненные пути разошлись, Слава решила оставлять себе фамилию экс-супруга.

Уже во время полномасштабной войны женщина познакомилась с бойфрендом во время отдыха. Певица делилась, что ее избранник сейчас учит украинский язык и финансово помогает ей. Женщина поделилась, что в третий раз готова выйти замуж, однако все другие детали личной жизни она не разглашает.

Где сейчас Слава Каминская

С началом полномасштабного вторжения Слава вместе с детьми и матерью выехали в Нидерланды. Вероятно, певица параллельно проживает и в Испании. Она перевыпустила трек Slava Bogu на украинском, а затем представила песню "Домой". Каминская делилась, что не участвует в благотворительных концертах, потому что не видит в них смысла.

SLAVA KAMINSKA – Slava Bogu (UA Version): слушайте онлайн

В соцсетях исполнительница делится кадрами из жизни за рубежом. Однажды она даже попала в скандал из-за защиты русского языка. А позже высказалась, что не собирается возвращаться в Украину.

Слава Каминская сообщила, что не вернется в Украину / Фото NV Life

Позже Слава объяснила свои слова тем, что о невозвращении в Украину сказала на эмоциях, потому что ей было обидно за постоянную критику в сети.

Я часто общаюсь со своими подписчиками и в последнее время нередко сталкиваюсь с хейтом. Мне стало обидно, и я написала это сгоряча. Многие из нас сейчас неуравновешенные по понятным причинам,

– заявила певица

Сейчас Каминская строит жизнь за пределами нашей страны, а певческая карьера несколько приостановилась. Вернется ли Слава когда-то в Украину – вопрос времени и личного выбора.