Співачка народилась у 1984 році у місті Одеса. Змалечку займалась акробатикою та вокалом. Вищу освіту здобувала в Київському національному університеті культури та мистецтв за фахом викладачки вокалу. А початок 2000-х років став справжнім бумом у кар'єрі Камінської. Детальніше про життя іменинниці та де вона зараз – читайте в матеріалі Show 24.

Може зацікавити Працював із Притулою та Фреймут: де зараз Олександр Педан, який став обличчям телебачення

Кар'єра та проєкти

У 21 рік Слава стала учасницею проєкту "Острів Спокус". Уже за рік Камінська у парі з Вікторією Смеюхою стали дуетом у гурті "НеАнгели" під продюсуванням Юрія Нікітіна.

Гурт "НеАнгели" / Фото з інстаграму Слави Камінської

Дівчата випустили чимало пісень, які свого часу стали справжніми хітами. У 2013 році дует спробував себе на відборі до Євробачення-2013, виконавши композицію "Courageous".

"НеАнгели" – Courageous: дивіться відео онлайн

У 2016 році гурт знову спробував випробувати долю та подався на Нацвідбір Євробачення. Тоді у фіналі дівчатам не вистачило достатньої кількості голосів, щоб поїхати на співоче шоу. Зазначимо, що "НеАнгели" продовжували виступати в Росії попри війну на Донбасі.

У 2018 році Слава стала учасницею шоу "Танців із зірками". На жаль, під час однієї з репетицій співачка травмувалась. У неї діагностували травму спини. Після другого етеру Камінська покинула проєкт.

Слава Камінська прокоментувала свій виліт із проєкту "Танці із зірками": дивіться відео онлайн

А що стосується дуету, то у 2021 році він розпався. Дівчата розсварились, звинувачуючи одна одну в образах і булінгу. Кожна з них почала сольну кар'єру.

Слава того ж року презентувала пісню "911", яка стала початком її нової кар'єри.

SLAVA KAMINSKA – 911: дивіться відео онлайн

Особисте життя

У 28 років Камінська вперше вийшла заміж за бізнесмена, на ім'я Євген. Зірка розповідала, що чоловік підіймав на неї руку, тому шлюб протримався всього лиш рік.

Другим чоловіком Слави став пластичний хірург – Едгар Камінський. У пари народилось двійко дітей – син Леонард і донька Лаура.

Слава та Едгар Камінські / Фото з інстаграму виконавиці

Подружжя прожило разом 5 років. Попри те, що їхні життєві шляхи розійшлись, Слава вирішила залишати собі прізвище ексчоловіка.

Уже під час повномасштабної війни жінка познайомилась із бойфрендом під час відпочинку. Співачка ділилась, що її обранець зараз вчить українську мову та фінансово допомагає їй. Жінка поділилась, що втретє готова вийти заміж, однак усі інші деталі особистого життя вона не розголошує.

Де зараз Слава Камінська

З початком повномасштабного вторгнення Слава разом із дітьми та матір'ю виїхали до Нідерландів. Ймовірно, співачка паралельно проживає і в Іспанії. Вона перевипустила трек Slava Bogu українською, а потім представила пісню "Додому". Камінська ділилась, що не бере участі в благодійних концертах, бо не бачить у них сенсу.

SLAVA KAMINSKA – Slava Bogu (UA Version): слухайте онлайн

У соцмережах виконавиця ділиться кадрами з життя за кордоном. Одного разу вона навіть потрапила у скандал через захист російської мови. А пізніше висловилась, що не збирається повертатись до України.

Слава Камінська повідомила, що не повернеться в Україну / Фото NV Life

Пізніше Слава пояснила свої слова тим, що про неповернення до України сказала на емоціях, бо їй було прикро за постійну критику в мережі.

Я часто спілкуюся зі своїми підписниками й останнім часом нерідко стикаюся з хейтом. Мені стало прикро, і я написала це зопалу. Багато хто з нас зараз неврівноважений зі зрозумілих причин,

– заявила співачка

Наразі Камінська будує життя за межами нашої країни, а співоча кар'єра дещо призупинилась. Чи повернеться Слава колись в Україну – питання часу та особистого вибору.