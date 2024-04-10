Слава Демин намекнул на новый роман: фото с новой избранницей
Источник:Слава Демин
Известный телеведущий Слава Демин спустя долгое время после разрыва с женой намекнул на новые отношения. Он поделился фото и заинтриговал сеть.
Ведущий и шоумен Слава Демин редко делится новостями о личной жизни. Но в последнее время все указывает на то, что у него все налаживается.
К слову 13-летнего сына Славы Демина обвинили в краже: как отреагировал звездный отец
Слава Демин намекнул на новые отношения
В инстаграм-сториз ведущий поделился загадочным и романтическим фото из машины. На нем изображен букет красных роз, а еще женская рука с голубым маникюром, которую держит в своей Слава Демин.
Когда клево,
– подписал снимок шоумен.
Слава Демин намекнул на роман / Фото из инстаграм-сториз
Журналисты и поклонники уже рассуждают о том, кто может быть новой избранницей шоумена, но ни одно предположение не кажется правильным. Тем более, что Демин мог начать отношения с непубличным лицом. Или же он просто шутит и подогревает к себе внимание.
Что известно о личной жизни Славы Демина
- Слава Демин разошелся с женой Ксенией более двух лет назад, хотя после этого несколько раз намекал на вероятное воссоединение. Ведущий не скрывал, что так и не развелся официально. Бывшая пара воспитывает общего сына.
- Шоумен хотел пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка", но она ответила отказом.
- Также Славе Демину приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной. Звезды часто показывались вместе на публике и проводили время в общей компании вместе с сыновьями.