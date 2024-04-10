Слава Демин намекнул на новый роман: фото с новой избранницей

Известный телеведущий Слава Демин спустя долгое время после разрыва с женой намекнул на новые отношения. Он поделился фото и заинтриговал сеть.

Ведущий и шоумен Слава Демин редко делится новостями о личной жизни. Но в последнее время все указывает на то, что у него все налаживается.

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Слава Демин намекнул на новые отношения

В инстаграм-сториз ведущий поделился загадочным и романтическим фото из машины. На нем изображен букет красных роз, а еще женская рука с голубым маникюром, которую держит в своей Слава Демин.

Когда клево,

– подписал снимок шоумен.



Слава Демин намекнул на роман / Фото из инстаграм-сториз

Журналисты и поклонники уже рассуждают о том, кто может быть новой избранницей шоумена, но ни одно предположение не кажется правильным. Тем более, что Демин мог начать отношения с непубличным лицом. Или же он просто шутит и подогревает к себе внимание.

Что известно о личной жизни Славы Демина