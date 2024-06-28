Обвинили друг друга во лжи: все, что известно о скандале Остапчука и певца Байды

Вчера разгорелся немалый скандал с фронтменом группы Our Atlantic Виктором Байдой и ведущим Владимиром Остапчуком на фоне темы мобилизации. Певец обвинил шоумена в том, что тот якобы воспользовался связями из Верховной Рады и получил отсрочку.

Как стало известно, 19 июня оба мужчины проходили военно-врачебную комиссию в одной из поликлиник Киева. По словам музыканта, Остапчука единственного сопровождала полиция, и ему удавалось все проходить без очередей. Подробнее о скандале читайте далее в материале Show 24.

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Какие обвинения выдвинул Виктор Байда

Музыкант рассказал, что его и еще нескольких человек силой "запаковал патруль полиции". По дороге в поликлинику у сотрудников полиции несколько раз ломалась машина, из-за чего пришлось добираться на разных машинах. Зато Остапчук заверил, что пришел сам, хотя слышал по рации полицейских, как те передавали информацию о сломанном авто.

Далее, пройдя экспресс ВЛК, семь человек, в том числе Остапчука, повезли в Шевченковский ТЦК.

Нам сказали ждать, и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Остапчук сказал, что у нас нет выбора и мы все должны служить,

– отметил артист.

В 23:00 все сидели в автобусе, ожидая когда их отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ. Однако шоумена среди них не было.

В казарме я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он (Владимир – 24 Канал) позвонил другу в ВР и ему дали отсрочку на месяц. По словам парня, он узнал об этом от самого Остапчука, когда тот общался с представителями полиции и ТЦК,

– рассказал Виктор.

Певец заверил, что не пытается кому-то разрушить жизнь, "но такое беззаконие и кумовство раскалывает украинское общество. Чем Владимир Остапчук лучше других граждан Украины, которые несмотря на жестокий и неправомерный метод мобилизации все равно готовы защищать Украину от врага?".

Что ответил на обвинения Владимир Остапчук

По версии ведущего, он действительно обратился за помощью в полицию, ведь хотел узнать, что делать дальше, потому что срок взятия на воинский учет уже истекал. Владимир не обновлял данные в ТЦК, потому что когда проживал в Канаде его сняли с учета, поэтому сейчас шоумену нужно было стать на него снова.

Как говорит Владимир, представители Шевченковского ТЦК 18 мая дали ему повестку на обновление данных. Через несколько дней мужчина пошел в ТЦК, но там сказали, что надо пойти по месту прописки. Обратившись в Подольский ТЦК, он ходил туда месяц из-за больших очередей.



Остапчук ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис

Чтобы подтвердить свои слова, Остапчук опубликовал скриншоты, на которых ему утвердили визиты в центрах комплектования 23 мая, 15 июня, 19 июня и 20 июня.

Остапчук показал фото записей в ТЦК / Скриншот из инстаграм-сторис

Ведущий отметил, что много раз пытался стать на воинский учет, но из-за постоянного перенаправления между центрами комплектаций, дело затянулось. Шоумен также показал фото, сделанное 20 июня, на котором изображен перечень документов, который он должен предоставить работникам ТЦК.

Владимир Остапчук показал перечень документов / Скриншот из инстаграм-сторис

Остапчук через некоторое время сообщил, что снова направляется в Подольский центр комплектования, чтобы сделать снимок заявления на постановку на учет и доказательство, которое подтвердит дату начала прохождения ВВК – 25 июня.

Тогда Владимир выдвинул обвинения во лжи в сторону музыканта. Он отметил, что на самом деле певец получил еще раньше несколько повесток и не появлялся в центр комплектования. Поэтому это и есть ответ на то, почему его мобилизовали.

Остапчук раскрыл детали разговора с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис

Далее ведущий выразил возмущение и заявил, что устал оправдываться за свои действия.

Как же за*бало, что сейчас любой тип может написать сообщение с нулем доказательств на любую тему, а я должен оправдываться, – написал Остапчук.



Владимир Остапчук о скандале с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис

Байда опубликовал сообщение из Википедии, где указано, что Остапчук был в ТРО с марта 2022 года. Ведущий не замедлил с ответом и рассказал, что никогда не был в ТРО, а находился на волонтерских началах в патрульной полиции.

Владимир Остапчук никогда не был в ТРО / Скриншот из инстаграм-сторис

Скандал продолжил набирать обороты

Музыкант опубликовал новое сообщение с очередной порцией обвинений. В частности, Байда поинтересовался:

почему ведущий с начала полномасштабного вторжения не стал на учет;

может ли Владимир документально подтвердить зачисление на такую службу;

может ли он официально предоставить документы этих повесток с "Резерв +", потому что "такие скрины без ФИО можно наделать множество";

почему ведущий удаляет комментарии и почему Остапчук попросил не выкладывать с ним фото.

Сам Остапчук с ответами также не замедлил:

он не стал на учет до 20 июня, потому что решил прийти в ТЦК уже после нового закона о мобилизации;

во время службы в полиции в марте 2022 года не надо было становиться на учет и обновлять данные, поэтому сообщения в соцсетях можно считать доказательствами;

в ТЦК можно появиться по месту жительства, но, когда ты уже стоишь на учете и хочешь обновить данные. Встать на учет надо по месту прописки;

он также задал вопрос, какие комментарии и где удаляет;

мужчина предоставил фото из военного билета, что на момент 18 июня он не стоял на учете. "Что еще надо?", – подытожил шоумен.

Остапчук снова ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис

Знаменитости общались не только на публику, но и в личной переписке. Сообщение публиковал Байдак в инстаграм-сторис. Сейчас дискуссия прекратилась, однако в соответствии с призывами певца распространять сообщение об Остапчуке и "тегать различные СМИ", история может получить продолжение.

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