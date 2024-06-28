Обвинили друг друга во лжи: все, что известно о скандале Остапчука и певца Байды
Вчера разгорелся немалый скандал с фронтменом группы Our Atlantic Виктором Байдой и ведущим Владимиром Остапчуком на фоне темы мобилизации. Певец обвинил шоумена в том, что тот якобы воспользовался связями из Верховной Рады и получил отсрочку.
Как стало известно, 19 июня оба мужчины проходили военно-врачебную комиссию в одной из поликлиник Киева. По словам музыканта, Остапчука единственного сопровождала полиция, и ему удавалось все проходить без очередей. Подробнее о скандале читайте далее в материале Show 24.
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Какие обвинения выдвинул Виктор Байда
Музыкант рассказал, что его и еще нескольких человек силой "запаковал патруль полиции". По дороге в поликлинику у сотрудников полиции несколько раз ломалась машина, из-за чего пришлось добираться на разных машинах. Зато Остапчук заверил, что пришел сам, хотя слышал по рации полицейских, как те передавали информацию о сломанном авто.
Далее, пройдя экспресс ВЛК, семь человек, в том числе Остапчука, повезли в Шевченковский ТЦК.
Нам сказали ждать, и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Остапчук сказал, что у нас нет выбора и мы все должны служить,
– отметил артист.
В 23:00 все сидели в автобусе, ожидая когда их отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ. Однако шоумена среди них не было.
В казарме я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он (Владимир – 24 Канал) позвонил другу в ВР и ему дали отсрочку на месяц. По словам парня, он узнал об этом от самого Остапчука, когда тот общался с представителями полиции и ТЦК,
– рассказал Виктор.
Певец заверил, что не пытается кому-то разрушить жизнь, "но такое беззаконие и кумовство раскалывает украинское общество. Чем Владимир Остапчук лучше других граждан Украины, которые несмотря на жестокий и неправомерный метод мобилизации все равно готовы защищать Украину от врага?".
Что ответил на обвинения Владимир Остапчук
По версии ведущего, он действительно обратился за помощью в полицию, ведь хотел узнать, что делать дальше, потому что срок взятия на воинский учет уже истекал. Владимир не обновлял данные в ТЦК, потому что когда проживал в Канаде его сняли с учета, поэтому сейчас шоумену нужно было стать на него снова.
Как говорит Владимир, представители Шевченковского ТЦК 18 мая дали ему повестку на обновление данных. Через несколько дней мужчина пошел в ТЦК, но там сказали, что надо пойти по месту прописки. Обратившись в Подольский ТЦК, он ходил туда месяц из-за больших очередей.
Остапчук ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис
Чтобы подтвердить свои слова, Остапчук опубликовал скриншоты, на которых ему утвердили визиты в центрах комплектования 23 мая, 15 июня, 19 июня и 20 июня.
Ведущий отметил, что много раз пытался стать на воинский учет, но из-за постоянного перенаправления между центрами комплектаций, дело затянулось. Шоумен также показал фото, сделанное 20 июня, на котором изображен перечень документов, который он должен предоставить работникам ТЦК.
Остапчук через некоторое время сообщил, что снова направляется в Подольский центр комплектования, чтобы сделать снимок заявления на постановку на учет и доказательство, которое подтвердит дату начала прохождения ВВК – 25 июня.
Тогда Владимир выдвинул обвинения во лжи в сторону музыканта. Он отметил, что на самом деле певец получил еще раньше несколько повесток и не появлялся в центр комплектования. Поэтому это и есть ответ на то, почему его мобилизовали.
Далее ведущий выразил возмущение и заявил, что устал оправдываться за свои действия.
Как же за*бало, что сейчас любой тип может написать сообщение с нулем доказательств на любую тему, а я должен оправдываться, – написал Остапчук.
Владимир Остапчук о скандале с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис
Байда опубликовал сообщение из Википедии, где указано, что Остапчук был в ТРО с марта 2022 года. Ведущий не замедлил с ответом и рассказал, что никогда не был в ТРО, а находился на волонтерских началах в патрульной полиции.
Скандал продолжил набирать обороты
Музыкант опубликовал новое сообщение с очередной порцией обвинений. В частности, Байда поинтересовался:
- почему ведущий с начала полномасштабного вторжения не стал на учет;
- может ли Владимир документально подтвердить зачисление на такую службу;
- может ли он официально предоставить документы этих повесток с "Резерв +", потому что "такие скрины без ФИО можно наделать множество";
- почему ведущий удаляет комментарии и почему Остапчук попросил не выкладывать с ним фото.
Сам Остапчук с ответами также не замедлил:
- он не стал на учет до 20 июня, потому что решил прийти в ТЦК уже после нового закона о мобилизации;
- во время службы в полиции в марте 2022 года не надо было становиться на учет и обновлять данные, поэтому сообщения в соцсетях можно считать доказательствами;
- в ТЦК можно появиться по месту жительства, но, когда ты уже стоишь на учете и хочешь обновить данные. Встать на учет надо по месту прописки;
- он также задал вопрос, какие комментарии и где удаляет;
- мужчина предоставил фото из военного билета, что на момент 18 июня он не стоял на учете. "Что еще надо?", – подытожил шоумен.
Знаменитости общались не только на публику, но и в личной переписке. Сообщение публиковал Байдак в инстаграм-сторис. Сейчас дискуссия прекратилась, однако в соответствии с призывами певца распространять сообщение об Остапчуке и "тегать различные СМИ", история может получить продолжение.
Что известно о Викторе Байде
- Мужчина является фронтменом инди-поп группы Our Atlantic. Коллектив начал свой путь в 2017 году. Команда отличается от других мелодичным вокалом Байды, выполненный на высоких нотах, что создает уникальное звучание.
- В 2022 году группа приняла участие в Национальном отборе на Евровидение с песней "Моя любовь". Команда прошла в финал, где заняла пятое место.
- Среди известных композиций Our Atlantic такие синглы, как: "Слышишь?", "Моя любовь", "Тщетные мечты" и многие другие.