Мечта стала реальностью, – основатель Jacquemes Симон Порт Жакмюс и его муж стали родителями
Источник:Марко Маэстри
34-летний Симон Порт Жакмюс, основатель модного дома Jacquemus, и его муж бизнесмен Марко Маэстри поделились радостным известием. Супруги стали родителями двойняшек.
Пара объявила эту новость в своих соцсетях. В то же время мужчины признались, как назвали своих малышей.
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Жакмюс и Маэстри стали родителями
Симон и Марко стали родителями двойняшек – мальчика и девочки. Супруги дали своим детям необычные имена – Мия и Сан. К тому же пара поделилась фотографией, на которой можно увидеть маленькие ручки малышей.
Мия и Сан. Добро пожаловать, наша любовь. Мы так сильно вас любим. С вами наша мечта стала реальностью. Папа Марко и папа Симон,
– подписал фото Маэстри.
Также мужчины рассекретили дату рождения малышей. Мия и Сан появились на свет 20 апреля.
Что известно о паре Жакмюса и Маэстри
- С мая 2018 Симон регулярно публиковал фотографии в компании бойфренда Марко Маэстри, главы агентства Yoann et Marco.
- В 2021 году звездная пара поделилась снимком рук с обручальными кольцами. Жакмюс подписал фото: "Я сказал "да"".
- Уже через год мужчины поженились в Шарлевали, что на юге Франции. Они праздновали в кругу самых близких друзей и родных.
- В апреле 2024 года супруги неожиданно сообщили о рождении двойняшек. В то же время о желании стать родителями Симон и Марко нигде не рассказывали.