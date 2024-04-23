Мечта стала реальностью, – основатель Jacquemes Симон Порт Жакмюс и его муж стали родителями

34-летний Симон Порт Жакмюс, основатель модного дома Jacquemus, и его муж бизнесмен Марко Маэстри поделились радостным известием. Супруги стали родителями двойняшек.

Пара объявила эту новость в своих соцсетях. В то же время мужчины признались, как назвали своих малышей.

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Жакмюс и Маэстри стали родителями

Симон и Марко стали родителями двойняшек – мальчика и девочки. Супруги дали своим детям необычные имена – Мия и Сан. К тому же пара поделилась фотографией, на которой можно увидеть маленькие ручки малышей.

Мия и Сан. Добро пожаловать, наша любовь. Мы так сильно вас любим. С вами наша мечта стала реальностью. Папа Марко и папа Симон,

– подписал фото Маэстри.

Также мужчины рассекретили дату рождения малышей. Мия и Сан появились на свет 20 апреля.

Что известно о паре Жакмюса и Маэстри