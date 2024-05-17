SHUMEI растрогал исполнением песни Ивасюка на авторском шоу Тины Кароль: мощное видео

В начале апреля этого года артистка Тина Кароль создала музыкальный проект "Дом Звукозаписи", который должен подарить новую жизнь тем песням, которые уже все забыли. Так, новым героем третьего выпуска стал певец SHUMEI.

К тому же Тина имеет уже не одну коллаборацию с этим артистом. Так, недавно они выпустили клип на совместную песню "Стерва", который очень понравился поклонникам.

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Что известно об участии SHUMEI в шоу

Тина Кароль решила, что певец будет исполнять песню "У судьбы своя весна" Владимира Ивасюка. В то же время SHUMEI вместе с симфоническим оркестром должен был подарить новую жизнь этому хиту. К тому же, по правилам проекта, он должен был воспроизвести уникальное звучание этой песни, которая будет отличаться от оригинала.

Более того, Тина Кароль исследовала историю трека, которая была написана в 1977 году. Артистка, в выпуске, рассказала о преследовании композитора агентами КГБ, из-за которого Ивасюк будет найден мертвым в 1979 году.

Очень много украинской музыки уничтожалось. Нам надо восстанавливать, нам надо находить все, что только можем, потому что у нас очень много забрали. В этом выпуске мы возрождаем музыку Ивасюка, человека, который много сделал для Украины, и погиб за нее,

– поделился SHUMEI.

Третий выпуск проекта Тины Кароль – "Дом Звукозаписи": смотрите видео онлайн

Что известно о проекте