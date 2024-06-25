Боролся с зависимостями: умер лидер группы Crazy Town Сет Бинзер

24 июня умер лидер и основатель группы Crazy Town Сет Бинзер. Артиста нашли в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Музыкант был также известен под псевдонимом Шифти Шеллшок. В 2001 году у певца вышел хит Butterfly, который принес ему безумную популярность.

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О смерти 49-летнего исполнителя сообщил судебно-медицинский эксперт Лос-Анджелеса. Тело Бинзера было обнаружено у него дома. Однако, причину смерти родные артиста пока не разглашают. Представители группы пока отказываются комментировать смерть певца.

Он в течение длительного времени боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. В марте 2012 года Бинзер потерял сознание, после чего впал в кому. Через некоторое время его выписали из больницы. С того момента больше не сообщалось о похожих инцидентах с артистом.

Смерть Бинзера является третьей среди участников группы. В 2004 году от сердечного приступа умер гитарист Rust Epique, а через пять лет – DJ AM от передозировки веществами.

Что известно о Сете Бинзере