Известный украинский певец отреагировал на слухи о тайном романе с пиарщицей
Источник:Сергей Танчинец
Лидеру группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергею Танчинцу приписывают роман с его пиарщицей Юлианной. В то же время певец уже отреагировал на предположения поклонников.
Причиной возникновения слухов стало опубликованное совместное фото Сергея с Юлианной. Эта фотография натолкнула подписчиков на мысль о возможном тайном романе артиста.
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Какое фото опубликовал Сергей Танчинец
На опубликованном певцом кадре можно заметить Сергея вместе с пиарщицей, которые позируют на сцене. Мужчина нежно обнял Юлианну и поцеловал в шею. В то же время женщина радостно улыбалась и приняла теплые объятия Сергея.
После публикации фотографий поклонники сразу начали делать предположения о тайном романе Танчинца с его пиарщицей. По мнению пользователей, совместное фото является романтическим, особенно момент поцелуя в шею. Более того, некоторые подписчики обвинили Юлианну в разрушении бывшего брака артиста.
- "Верила в искренность ваших песен, ходила на концерты";
- "Та, ради которой я оставил жену и детей";
- "Хорошая пиарщица, работу свою знает";
- "Если вы вместе, то будьте счастливы";
- "Счастья Вам Сергей! И не слушайте глупостей!!! Вы непревзойденный";
- "Очень классные, берегите свое счастье".
В то же время Сергей лаконично отреагировал на созданный скандал вокруг него. Он оставил под комментариями смайлик, который смеется. Так, исполнитель показал свое отношение к таким слухам.
Однако, через несколько часов артист удалил свой комментарий с реакцией.
Что известно о предыдущем браке Танчинца
- Знакомство будущей пары состоялось 16 лет назад, на дне рождения помощницы Сергея. Впоследствии Анна, которая была сестрой бывшего концертного директора группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Ольги, стала главной героиней клипа Танчинца. К красивой девушке у него сразу же появилась симпатия.
- Лидер группы признался, что как родители Анны, так и друзья были не в восторге от их отношений, а когда дело дошло до женитьбы, отговаривали девушку. Сергей Танчинец объясняет такую позицию тестя и тещи "советским пониманием благоустройства девушки". Они мечтали, чтобы дочь вышла замуж за дипломата.
- Когда Анна забеременела первенцем, ее родные и близкие поддержали и благословили влюбленную пару. Так, 2009 года у супругов родилась дочь Анастасия, а через девять лет – сын Лукьян.
- Однако, в сентябре 2023 года артист сообщил о разводе с Анной. Он отметил, что в этой ситуации виновных нет. Он добавил: "Просто такое иногда происходит в жизни. Мы поддерживаем хорошие отношения и остаемся любящими родителями для наших двух прекрасных детишек".