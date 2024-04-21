Я очень переживаю, - Сергей Притула честно признался, имеет ли бронь от мобилизации

Известный украинский общественный деятель Сергей Притула является основателем благотворительного фонда. Недавно он признался, имеет ли бронь от мобилизации.

К тому же Сергей поделился размышлениями о необходимости договоренностей за отсрочку для работников благотворительного фонда. В то же время он привел пример мобилизации руководителя направления его организации.

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Есть ли бронь у Сергея Притулы

Общественный деятель отметил, что не имеет брони, поскольку благотворительные организации не входят в перечень структур, которые подпадают под нее. Мужчине пришла повестка и он прошел военную комиссию. К тому же Притула стоит на учете в Шевченковском ТЦК, однако Сергей имеет отсрочку в связи с наличием трех несовершеннолетних детей.

В то же время Притула отметил, что политика фонда такова: если пришла повестка, то человек без вопросов идет. К тому же из организации сейчас воюет 20 человек.

Деятель вспомнил ситуацию, когда мобилизовали руководителя военного направления благотворительного фонда. По мнению Сергея, из-за долгого процесса передачи дел, некоторые военные подразделения потеряли коммуникационное звено с фондом. Поэтому Притула волнуется, что организация может потерять еще больше людей, поскольку они не входят в перечень определенных структур.

Был мобилизован наш руководитель военного направления Роман Синицын. В результате, государство получило очень классного аэроразведчика, но сотни подразделений потеряли коммуникационное звено с фондом. Для военных, видимо, этот переходный период был немножко напряженнее. Я очень переживаю, потому что для государства ты не несешь какой-то ценности, если за тебя где-то не попросили или ты не входишь в перечень определенных организаций,

– поделился мужчина.

Также общественный деятель отметил, что не знает как договориться за бронирование работников фонда. В то же время сам Сергей против того, чтобы благотворительные организации вносили в перечень тех, где можно бронировать работников. Все из-за того, что уклонисты, вместо того, чтобы незаконно переходить границу, массово начнут вступать в фонд.

За последних 3 месяца фонд предоставил войску определенного технического решения эквивалентно сумме около 4 миллиардов гривен. Все благодаря работе 6 человек. Если у меня этих ребят мобилизуют, то какое-то подразделение получит очень хороших специалистов. Я не знаю как можно допроситься. Что значит просить? Я болтал с министрами и все равно не могу забронировать людей, если они в штате фонда. Самое смешное то, что я первый человек, который против того, чтобы благотворительные организации внесли в перечень тех, где можно бронировать работников,

– заверил Притула.

Сергей Притула о бронировании от мобилизации: смотрите видео онлайн

Тимур Мирошниченко тоже имеет бронирование

Телеведущий отметил, что он является военнообязанным. К тому же в ТЦК он ходит каждые полгода, однако, по своим причинам.

Мужчина имеет трех несовершеннолетних детей, воспитанием которых занимается вместе с женой. В то же время Тимур имеет бронирование от работы на телевидении. Впрочем, если ведущего призовут таки на фронт, то он за границу бежать точно не будет.

Да, у меня есть бронирование от моей работы, потому что я работаю на телевидении, а телевидение, как средство массовой информации, является частью критической инфраструктуры страны. То есть у меня есть бронирование, но, если наступит тот момент, что все вариантов уже нет, то конечно я бежать за границу точно не буду,

– ответил ведущий.