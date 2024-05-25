Сергей Притула поздравил 3-летнюю дочь с днем рождения: редкие фото папы с девочкой

Сергей Притула является многодетным отцом и сегодня, 25 мая, его младшая дочь празднует день рождения. Девочке исполнилось 3 года.

Звездный папа поздравил Стефанию с праздником. Он в шутку отметил, что дочь спасает его психологическое состояние.

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Как Сергей Притула поздравил дочь с днем рождения

Телеведущий выставил милое фото со Стефанией, где девочка целует папу. Отец с дочкой сфотографировались на фоне праздничных розовых шариков. Именинница позировала в красивом платье с цветочками, а Притула предстал в серой футболке.

С днем рождения, my mental health officer, Стефания,

– отметил под фото шоумен.

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