Сергей Притула поздравил 3-летнюю дочь с днем рождения: редкие фото папы с девочкой
25 мая 2024, 16:37Читати новину українською
Источник:Сергей Притула
Сергей Притула является многодетным отцом и сегодня, 25 мая, его младшая дочь празднует день рождения. Девочке исполнилось 3 года.
Звездный папа поздравил Стефанию с праздником. Он в шутку отметил, что дочь спасает его психологическое состояние.
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Как Сергей Притула поздравил дочь с днем рождения
Телеведущий выставил милое фото со Стефанией, где девочка целует папу. Отец с дочкой сфотографировались на фоне праздничных розовых шариков. Именинница позировала в красивом платье с цветочками, а Притула предстал в серой футболке.
С днем рождения, my mental health officer, Стефания,
– отметил под фото шоумен.
Что известно о личной жизни Сергея Притулы
- Первой женой известного телеведущего была Юлия Андрийчук. Они познакомились в 2007 году, а уже в следующем 2008 году поженились. Их отношения развивались стремительно, ведь в том же году у супругов родился первенец – сын Дмитрий. Сейчас мальчику уже 14 лет.
- Однако брак Притулы с Андрийчук оказался непродолжительным. В 2011 году пара развелась.
- Своей второй женой Сергей выбрал Екатерину Сопельник, с которой также познакомился на работе, во время совместных телевизионных проектах. Свои отношения они узаконили летом 2015 года.
- Во втором браке у Сергея родилось две дочери – Соломия 2017 года рождения (ей сейчас 7 лет) и самая младшая Стефани.