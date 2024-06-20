Рекомендую, – известный украинский режиссер рассказал, как обновил военно-учетные данные
20 июня 2024, 09:07Читати новину українською
Источник:Семен Горов
Режиссер Семен Горов рассказал, как обновил свои данные военнообязанного в соответствии с новым Законом о мобилизации. Он отметил, что сделал это в ЦНАПе.
Мужчина поделился своими впечатлениями с поклонниками. Кроме того, 53-летний режиссер опубликовал фото из Центра предоставления административных услуг.
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Семен отметил, что быстро обновил данные военнообязанного.
Пошел в ЦНАП. Взял талон. 7 минут в очереди на диване. Подошел к столику. Через 5 минут обновил данные. Рекомендую,
– поделился Горов.
Что известно о новом законе о мобилизации
Он вошел в действие 18 мая и предусматривает несколько важных нововведений:
- Все военнообязанные граждане должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования или через онлайн-сервис. Призывной возраст отныне снижается с 27 до 25 лет. Кроме того, урегулирован вопрос бронирования работников для компаний и работодателей.
- Военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы (военные билеты, удостоверения) и предъявлять их по требованию полиции и работников территориальных центров комплектования. Важно заметить, что повестки теперь могут вручать не только работники ТЦК, но и представители СБУ, разведки, органов местного самоуправления, руководители предприятий, учебных заведений и управляющие многоквартирных домов.
- К тому же с 1 сентября 2025 года в Украине вводится базовая военная подготовка для всех призывников в возрасте до 24 лет в рамках учебных планов вузов. Для женщин такая подготовка является добровольной.
- В то же время закон не регулирует вопросы демобилизации и сроков службы – эти аспекты должны быть урегулированы отдельным законопроектом.