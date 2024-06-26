У Селин Дион случился сильный судорожный приступ во время съемок фильма: шокирующее видео

25 июня состоялась премьера документального фильма "I Am: Celine Dion", в котором легендарная канадская певица Селин Дион откровенно рассказывает о своей борьбе с редким и неизлечимым синдромом мышечной скованности. Во время съемок ленты у исполнительницы случился серьезный приступ.

Шокирующую сцену не вырезали из фильма. Поэтому, зрители увидели, как чувствует себя знаменитость во время приступа.

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Приступ произошел прямо во время приема Селин Дион у врача. Медицинский персонал немедленно отреагировал, пытаясь облегчить боль певицы. Ее положили на массажное кресло и дали лекарства для успокоения нервной системы. В фильме показали, как артистка, плача и дрожа от боли, не может пошевелиться. Через некоторое время она пришла в себя.

Сильный приступ Селин Дион: смотрите видео онлайн

Что известно о болезни Селин Дион