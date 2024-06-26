У Селин Дион случился сильный судорожный приступ во время съемок фильма: шокирующее видео
Источник:Page six
25 июня состоялась премьера документального фильма "I Am: Celine Dion", в котором легендарная канадская певица Селин Дион откровенно рассказывает о своей борьбе с редким и неизлечимым синдромом мышечной скованности. Во время съемок ленты у исполнительницы случился серьезный приступ.
Шокирующую сцену не вырезали из фильма. Поэтому, зрители увидели, как чувствует себя знаменитость во время приступа.
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Приступ произошел прямо во время приема Селин Дион у врача. Медицинский персонал немедленно отреагировал, пытаясь облегчить боль певицы. Ее положили на массажное кресло и дали лекарства для успокоения нервной системы. В фильме показали, как артистка, плача и дрожа от боли, не может пошевелиться. Через некоторое время она пришла в себя.
Сильный приступ Селин Дион: смотрите видео онлайн
Что известно о болезни Селин Дион
- В декабре 2022 года у звезды обнаружили неизлечимую болезнь – синдром мышечной скованности, редкое неврологическое заболевание.
- Путь к установлению правильного диагноза оказался долгим и сложным. Врачам понадобилось около десяти лет. На протяжении этого времени Дион боролась с сильной болью, прибегая к медикаментозному лечению.
- Известно, что болезнь повлияла на голосовые мышцы артистки, что привело к значительным изменениям в ее способности петь. Как следствие, Селин была вынуждена перенести свой запланированный тур на 2023-2024 годы.
- Последствия болезни оказались настолько серьезными, что однажды из-за сильных мышечных спазмов певица сломала себе ребра.
- В то же время несмотря на все испытания, знаменитость сейчас проходит интенсивную терапию пять дней в неделю, пытаясь бороться с прогрессированием заболевания.