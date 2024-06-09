Сломала ребра: Селин Дион рассказала о симптомах и последствиях своей неизлечимой болезни
Источник:Today
Канадская певица Селин Дион борется с неизлечимой болезнью – синдромом мышечной скованности. Артистка призналась, как проявляются симптомы заболевания во время пения.
К тому же Селин поделилась, что готова рассказать миру о своих страданиях и борьбе. Также Дион выразила безумную любовь к жизни.
Не пропустите Будьте реально осторожными, – Сергей Танчинец откровенно рассказал об ухудшении самочувствия
Исполнительница рассказала, что болезнь сильно мешает ее музыкальному творчеству. Когда женщина поет, то чувствует сильное давление на гортань, которое сравнила с удушением.
По словам Селин, однажды она сломала себе ребра из-за спазмов мышц. Как оказалось, это вполне возможно, о чем звезда даже подумать не могла.
Судороги могут проявляться и в брюшной полости, позвоночнике или ребрах. Когда я сгибаю ноги, они остаются в этом же положении, или когда я готовлю, мои пальцы и руки становятся в определенное положение, которое ты не можешь разблокировать,
– подчеркнула Селин.
Селин Дион о симптомах своей болезни: смотрите видео онлайн
К тому же раскрылись детали борьбы с неизлечимым заболеванием. Был момент, когда она едва не распрощалась с жизнью.
Сейчас Селин намного лучше, но в какой-то момент она едва не умерла. Это то, что она сказала. Это было страшное время,
– заявила журналистка Хода Котб.
Что известно о болезни Селин Дион
- О своем диагнозе – синдром мышечной скованности – певица узнала в декабре 2022 года. Селин сразу начала работать с врачами над решением этой проблемы.
- Однако, болезнь добралась до голосовых мышц. Дион уже не могла петь так, как раньше. Из-за этого был перенесен ее весенний тур 2023 – 2024.
- В сентябре 2023 года, сестра певицы рассказала, что синдром вызывает судороги во всех мышцах. Тогда стало известно, что болезнь – неизлечима.
- Впоследствии Селин поделилась, что пять дней в неделю проходит терапию. Также артистка надеется, что с помощью научных исследований, специалисты найдут способ вылечить эту болезнь.