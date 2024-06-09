Сломала ребра: Селин Дион рассказала о симптомах и последствиях своей неизлечимой болезни

Канадская певица Селин Дион борется с неизлечимой болезнью – синдромом мышечной скованности. Артистка призналась, как проявляются симптомы заболевания во время пения.

К тому же Селин поделилась, что готова рассказать миру о своих страданиях и борьбе. Также Дион выразила безумную любовь к жизни.

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Исполнительница рассказала, что болезнь сильно мешает ее музыкальному творчеству. Когда женщина поет, то чувствует сильное давление на гортань, которое сравнила с удушением.

По словам Селин, однажды она сломала себе ребра из-за спазмов мышц. Как оказалось, это вполне возможно, о чем звезда даже подумать не могла.

Судороги могут проявляться и в брюшной полости, позвоночнике или ребрах. Когда я сгибаю ноги, они остаются в этом же положении, или когда я готовлю, мои пальцы и руки становятся в определенное положение, которое ты не можешь разблокировать,

– подчеркнула Селин.

Селин Дион о симптомах своей болезни: смотрите видео онлайн

К тому же раскрылись детали борьбы с неизлечимым заболеванием. Был момент, когда она едва не распрощалась с жизнью.

Сейчас Селин намного лучше, но в какой-то момент она едва не умерла. Это то, что она сказала. Это было страшное время,

– заявила журналистка Хода Котб.

Что известно о болезни Селин Дион