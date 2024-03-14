Не знаю, как с этим бороться, – Сашко Положинский, который служит в ВСУ, стал жертвой мошенников

Бывший лидер украинской группы "Тартак" и с началом полномасштабного вторжения военный Сашко Положинский пожаловался на интернет-аферистов. Выяснилось, что они используют его личность в корыстных целях.

По словам артиста, к нему уже даже обращались люди, которых обманули. В то же время Александр пока не знает, как с этим бороться.

Не пропустите Я волнуюсь, – Александр Волошин честно сказал, приходила ли ему повестка

Как Саша Положинский стал жертвой аферистов

Военный заявил, что неизвестные люди используют его фото. На этот раз они сделали это для фейкового сбора средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

Не знаю, как с этим бороться. Ко мне потом иногда обращаются люди, которых те обманули. Я, будто, не такой уж и бравый воин. Что их так к моим фото притягивает?,

– удивился исполнитель.

К тому же Александр заявил, что это произошло не впервые.

Кто еще из звезд был жертвами мошенников