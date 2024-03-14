Не знаю, как с этим бороться, – Сашко Положинский, который служит в ВСУ, стал жертвой мошенников
Источник:Сашко Положинский
Бывший лидер украинской группы "Тартак" и с началом полномасштабного вторжения военный Сашко Положинский пожаловался на интернет-аферистов. Выяснилось, что они используют его личность в корыстных целях.
По словам артиста, к нему уже даже обращались люди, которых обманули. В то же время Александр пока не знает, как с этим бороться.
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Как Саша Положинский стал жертвой аферистов
Военный заявил, что неизвестные люди используют его фото. На этот раз они сделали это для фейкового сбора средств на нужды Вооруженных Сил Украины.
Не знаю, как с этим бороться. Ко мне потом иногда обращаются люди, которых те обманули. Я, будто, не такой уж и бравый воин. Что их так к моим фото притягивает?,
– удивился исполнитель.
К тому же Александр заявил, что это произошло не впервые.
Кто еще из звезд был жертвами мошенников
- Наталья Могилевская опровергла слухи о ее участии в детском конкурсе талантов и предостерегла от приобретения любых лекарств, которые рекламируются с использованием ее имени. Знаменитость подчеркнула, что правдивая информация распространяется только через ее официальные страницы в социальных сетях.
- Также от рук мошенников пострадала Даша Квиткова. Оказалось, что неизвестные лица использовали ее узнаваемость для рекламы лекарств. Блогерша отметила, что это фейк и призвала фанов заботиться о своем здоровье.
- Недавно аферисты использовали госпитализацию актрисы Екатерины Тышкевич, чтобы собрать якобы средства на ее лечение. Это очень возмутило актрису, и она заявила, что для таких недобросовестных лиц должен быть отдельный котел в аду.