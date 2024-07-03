Саша Бо показала лицо с филлерами и без них: как сейчас выглядит блогерша

Блогер-миллионерша Саша Бо неоднократно рассказывала поклонникам об изменении внешности. Впрочем, инфлюенсерка была не довольна результатом одной из процедур, поэтому решила все исправить.

В своих соцсетях Саша показала несколько фото, на которых предстала с филлером в подбородке и без него. По словам Бо, результат "после" ей очень нравится.

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Она отметила, что не понимает, почему не избавилась от последствий манипуляции в лице раньше. В то же время блогер не советует поклонникам прибегать к филлерам. Инфлюенсерка решила удалить остатки препарата и заменить его на ботокс.

Я очень рада, что в свое время полностью вывела филлеры с лица. Ни капли не осталось. С подбородком были вопросы, которые я решила ботоксом. Теперь мышцы подбородка заблокированы и больше не делается "ж*пка". И зачем было туда филлер колоть, скажите,

– призналась Саша.



Саша Бо рассказала о филлерах / Скриншот из инстаграм-сторис блогера



Саша Бо показала, как выглядела с филлерами и без них / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что блогерша не стесняется рассказывать о пластических операциях, которые делала. В частности это увеличение груди, губ, булхорн и ринопластика. Теперь Бо увлекается уколами ботокса, но призывает поклонников с осторожностью подходить к видоизменениям.