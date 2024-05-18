Боялась насмешек, – блогерша Саша Бо кардинально сменила имидж из-за проблем со здоровьем

Блогерша Саша Бо показала неожиданные фото в новом стиле. Она состригла волосы, но не потому, что хотела менять имидж.

Блогер-миллионник из Ивано-Франковска Саша Бо на своей странице в инстаграме похвасталась новой прической.

К слову Известная блогерша выехала за границу с мужем на частном самолете: украинцы разразились критикой

Саша Бо сменила имидж

Блогерша показала, что состригала волосы со слезами на глазах. Она призналась о проблемах со здоровьем, из-за которых и пошла на такие разительные изменения.

Одно дело – отрезать каре, потому что душа требует перемен и совсем другое – когда у тебя проблемы со здоровьем, когда буквально лысеешь и не умеешь даже укладку сделать, потому что волосы другие... Совсем другие. Не мои,

– написала Саша Бо.



Саша Бо сменила имидж / Фото из инстаграма блогера

Так инфлюенсерка впервые в жизни предстала с новой прической – каре. Она призналась, что сначала не хотела делиться своими проблемами, но фаны поддержали ее.

"Боялась насмешек, обесценивания моего состояния и переживаний, злорадств и токсичных обсуждений. Но я ошибалась. Спасибо, что вы у меня есть. Впервые в жизни я обрезала волос больше, чем осталось на голове. Впервые такое странное состояние. Впервые не получилась укладка. Впервые каре", – поделилась Саша Бо.



Саша Бо сменила имидж / Фото из инстаграма блогера

Саша Бо с новой прической: видео

Интересно, что только в апреле Саша Бо также решалась на изменения имиджа. Тогда она покрасила волосы в более темный каштановый цвет. Ранее инфлюенсерка имела медовый блонд со светлыми прядями, однако она поняла, что такой оттенок ей не нравится.