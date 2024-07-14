Санта Димопулос честно ответила, почему общается с россиянами во время войны

Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос прокомментировала свое общение с россиянами во время войны. Она призналась, почему продолжает поддерживать связь с гражданами вражеской страны.

Певица сейчас находится за границей, поэтому имеет возможность видеться с людьми разных национальностей. Поклонники артистки спросили у нее, почему она не прекратила общение с россиянами.

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Известно, что исполнительницу неоднократно пользователи упрекали за это. Большинство украинских артистов разорвали любые связи с Россией с началом полномасштабного вторжения. Как отметила Санта, у нее другое видение ситуации. Она не делит людей по расе, вере и цвету кожи. По словам Димопулос, ее друзья имеют "правильные ориентиры".

Потому, что я не распределяю людей на расы, верования, цвет кожи. Потому, что мои друзья прежде всего люди, которые имеют доброе сердце,

– заверила исполнительница.

В то же время Санта заявила, что не общалась бы с людьми, которые оправдывают или поддерживают войну в Украине. Так, артистка подчеркнула, что ее знакомые россияне имеют схожую гражданскую позицию с ней.



Санта Димопулос об общении с россиянами / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, ведущий Андрей Джеджула недавно прокомментировал общение с экс-супругой Сантой Димопулос. Он поделился, что долгое время они не поддерживали связь, но с начала этого года возобновили контакт. Впрочем, разговоры экс-супругов касаются только воспитания общего сына Даниэля.

