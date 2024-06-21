Украинский ведущий Андрей Джеджула имеет 15-летнего сына от экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос. На днях он рассказал подробности общения с Даниэлем и его мамой.
Шоумен отметил, что каждый день созванивается с сыном по видеосвязи, иногда даже несколько раз в день. Интересно, что их разговоры происходят на трех языках: украинском, русском и английском. Также Андрей рассказал о том, где сейчас живет Даниэль и рассекретил, общается ли с бывшей Димопулос.
Джеджула сообщил, что его сын живет в Дубае. Из-за сложной ситуации в Украине они долгое время не могли встретиться лично. Первая встреча после начала полномасштабного вторжения состоялась только через год, когда Андрей приехал за границу по волонтерским делам. В следующий раз они увиделись уже в Киеве в декабре прошлого года, где Даниэль провел почти месяц.
Мы много занимались его здоровьем, сделали операцию по коррекции искривленной носовой перегородки – он аллергик. Сейчас все прекрасно, контролирует самочувствие в случае необходимости лекарствами, которые ему подобрали. Планирует еще приехать ко мне вот сейчас, летом, – сказал шоумен.