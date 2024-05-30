"Не только разграбили квартиру": россияне украли песню экс-участника ТНМК, посвященную дочери

Бывший участник ТНМК Диля 4 года назад создал песни, которые посвятил своей дочери. Россияне в очередной раз показали свою низость, украв композицию.

Диля (настоящее имя – Эдуард Приступа) рассказал о преступлении на личной странице. Это уже не впервые россияне причиняют ему боль.

К слову Провокационно и вызывающе: Владимир Дантес презентовал новую песню о токсичных отношениях

Музыкант рассказал, что его песню Ma fille je t'aime россияне украли и опубликовали на одном из пиратских сайтов. Более того, они цинично поместили трек в категорию "русская поп-музыка". На самом же деле это композиция-колыбельная, посвящена дочери бывшего участника ТНМК.

Они не только разграбили и разнесли мою квартиру в Гостомеле, разрушили мою жизнь, как и жизнь миллионов украинцев, но... Они не только убили мою мать, потому что им мало.... Они еще и позорно украли мою франкоязычную колыбельную, которую я посвятил своей дочери,

– написал Диля.



Россияне украли трек украинского музыканта / Фото из инстаграма Дили

Диля – Ma fille je t'aime: слушайте песню онлайн

Россияне не впервые воруют украинские песни