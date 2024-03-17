Раффаэлла Карра носила титул королевы итальянского телевидения и иконы итальянской музыки. Это недаром: по ее заявлениям, она продала более 60 миллионов пластинок, многие из которых стали платиновыми и золотыми, пишет Show 24.

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Зажигательный тренд тиктока

Песня Pedro принадлежит к альбому Mipendo tutto, который Раффаэлла записала в 1980 году. Это трогательная композиция о чувствах главной героини, которая прогуливалась по улицам Санта-Фе.

Юноша Педро соглашается развлечь ее, они проводят время вместе. Героиня влюбляется в Педро – только он становится объектом ее мыслей. Девушка не может преодолеть эмоции и возвращается в Санта-Фе, чтобы быть вместе с Педро.

Раффаэлла Карра – Pedro: слушайте песню онлайн

Диджей и продюсер Jaxomy обновил композицию и добавил ей ритмичности в стиле техно. Так она завирусилась в тиктоке и стала саундтреком к более 70 тысяч видео.

Обновленная версия хита Pedro: видео

Композиция стала популярной и в украинском сегменте тиктока. Видео под нее сняли известные блогеры Олег Машуковский и Симбочка.

Треком также озвучивают шутки на различные темы.