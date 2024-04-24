По словам актрисы, это все произошло в 2014 году в большом доме американского миллиардера. К тому же Уилсон поделилась удивлением относительно соотношения количества женщин и мужчин на мероприятии.

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Что происходило на вечеринке

Ребел Уилсон отметила, что место проведения вечеринки было похоже на ранчо, которое располагалось недалеко от Лос-Анджелеса. Тема была "Средневековье", поэтому она пришла одета в "наряд пышнотелой девушки со шляпой".

Актриса не призналась, кто именно ее пригласил. Однако, рассказала, что он является "15-м или 20-м в очереди на британский престол". По словам Ребел, вечеринка была сумасшедшей: мужчины соревновались на лошадях в поле, а женщины, наряды которых были похожи на русалок, плавали в бассейне.

Ближе к двум часам ночи запустили огромный фейерверк, после которого вышел парень с подносом, на котором лежало что-то похожее на конфеты. Актриса сразу спросила у своего собеседника, что именно принес тот человек, на что ей ответили – "это для оргии".

В то же время Уилсон отметила, что количество девушек на мероприятии было значительно больше мужчин. К тому же член королевской семьи постоянно подчеркивал, что "надо больше женщин" на вечеринке.

Теперь комментарий Виндзора о том, что нужно больше девушек, стал приобретать гораздо больше смысла. Они не говорили о соотношении мальчиков и девочек, как будто это была дискотека восьмого класса. Они говорили об оргии!

– поделилась актриса.

Впоследствии женщина рассказала, что после этого не имела желания больше оставаться на мероприятии. Поэтому она подняла свое платье и "убежала оттуда так быстро, как смогла".

Что известно о Ребел Уилсон