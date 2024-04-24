По словам актрисы, это все произошло в 2014 году в большом доме американского миллиардера. К тому же Уилсон поделилась удивлением относительно соотношения количества женщин и мужчин на мероприятии.
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Что происходило на вечеринке
Ребел Уилсон отметила, что место проведения вечеринки было похоже на ранчо, которое располагалось недалеко от Лос-Анджелеса. Тема была "Средневековье", поэтому она пришла одета в "наряд пышнотелой девушки со шляпой".
Актриса не призналась, кто именно ее пригласил. Однако, рассказала, что он является "15-м или 20-м в очереди на британский престол". По словам Ребел, вечеринка была сумасшедшей: мужчины соревновались на лошадях в поле, а женщины, наряды которых были похожи на русалок, плавали в бассейне.
Ближе к двум часам ночи запустили огромный фейерверк, после которого вышел парень с подносом, на котором лежало что-то похожее на конфеты. Актриса сразу спросила у своего собеседника, что именно принес тот человек, на что ей ответили – "это для оргии".
В то же время Уилсон отметила, что количество девушек на мероприятии было значительно больше мужчин. К тому же член королевской семьи постоянно подчеркивал, что "надо больше женщин" на вечеринке.
Теперь комментарий Виндзора о том, что нужно больше девушек, стал приобретать гораздо больше смысла. Они не говорили о соотношении мальчиков и девочек, как будто это была дискотека восьмого класса. Они говорили об оргии!
– поделилась актриса.
Впоследствии женщина рассказала, что после этого не имела желания больше оставаться на мероприятии. Поэтому она подняла свое платье и "убежала оттуда так быстро, как смогла".
Что известно о Ребел Уилсон
- Она начала свою актерскую карьеру с участия в австралийских комедийных шоу. В то же время женщина играла в местном театре в Сиднее.
- Впоследствии Ребел переехала в США, где в 2011 году снялась в фильме "Подружки невесты". Позже она сыграла роли в кинолентах "Свадебный разгром" и "Удар Молнии".
- Однако, набирать большую популярность Уилсон начала после съемок в "Идеальном голосе" и "Холостячках". Благодаря этим фильмам актриса возглавила список журнала Forbes в категории тридцати самых перспективных персон Голливуда.
- В марте 2022 года Ребел стала ведущей церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне. Во время выступления она продемонстрировала свою позицию относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Уилсон показала на камеру средний палец, адресовав жест президенту страны-агрессора Владимиру Путину.