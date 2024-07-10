Группа Rammstein пригласила на сцену девочку в желто-голубом платье: видео момента

В рамках тура Europe Stadium Tour немецкая группа Rammstein выступает со своим репертуаром. На одном из концертов коллектив увидел девочку, одетую в желто-голубое платье, и пригласил ее на сцену.

Во время исполнения песни Sonne участники группы имитировали плавание на лодке, которое обеспечили зрители своими руками. Гитарист немецкого коллектива Рихард Круспе взял девочку в платье цвета украинского флага на руки и посадил возле себя в лодке.

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Впрочем, поклонники до сих пор сомневаются, можно ли оценить этот поступок как поддержку Украины. Дело в том, что одной из героинь видеоработы на композицию Sonne была Белоснежка, которая одета в похожее платье. Поэтому, такое действие со стороны гитариста могло быть отсылкой к клипу группы.

Однако, большинство поклонников выразили восторг поступку музыкантов.

"Какая красота! Это очень трогательно";

"Отличный ход со стороны Rammstein! Эта девочка напоминает мне украинку";

"Да это скорее Белоснежка, которая была в таком же платье в клипе";

"С первого дня войны весь Rammstein на стороне Украины";

"Это костюм Белоснежки из клипа Sonne".

Напомним, от начала вторжения Rammstein поддержали Украину в войне с Россией. Коллектив неоднократно поднимал украинский флаг именно во время исполнения песни Sonne.