Під час виконання пісні Sonne учасники гурту імітували плавання на човні, яке забезпечили глядачі своїми руками. Гітарист німецького колективу Ріхард Круспе взяв дівчинку у сукні кольору українського прапора на руки та посадив біля себе у човні.

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Втім, шанувальники досі сумніваються, чи можна оцінити цей вчинок як підтримку України. Річ у тім, що однією з героїнь відеороботи на композицію Sonne була Білосніжка, яка одягнена у схожу сукню. Тому, така дія з боку гітариста могла бути відсиланням до кліпу гурту.

Однак, більшість прихильників висловили захват вчинку музикантів.

"Яка краса! Це дуже зворушливо";

"Чудовий хід з боку Rammstein! Ця дівчинка нагадує мені українку";

"Та це скоріше Білосніжка, яка була в такій самій сукні в кліпі";

"З першого дня війни весь Rammstein на боці України";

"Це костюм Білосніжки з кліпу Sonne".

Нагадаємо, від початку вторгнення Rammstein підтримали Україну у війні з Росією. Колектив неодноразово підіймав український прапор саме під час виконання пісні Sonne.