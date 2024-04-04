Экс-возлюбленная Козловского Рамина Эсхакзай намекнула на новый роман

Блогер и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ранее встречалась с певцом Виталием Козловским и адвокатом Евгением Прониным, намекнула, что имеет бойфренда. Что интересно, фаны предполагают, что она теперь встречается с военным.

Дело в том, что знаменитость пообщалась с фолловерами в инстаграме. Она ответила на их вопросы. Поэтому, было немало желающих узнать детали о личной жизни Эсхакзай.

Вас также может заинтересовать Сделал большую ошибку, – Вакарчук публично извинился за свое политическое прошлое

Что Рамина рассказала о своих новых отношениях

В ответ на просьбу поделиться фотографией своей второй половинки, она заявила, что сделает это только после завершения полномасштабной войны, ссылаясь на соображения безопасности.



Рамина рассказала подробности о личной жизни / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, инфлюенсер отметила, что могла бы вступить в отношения с военным. Такие ответы натолкнули фанов на предположение: или Эсхакзай уже находится в отношениях с кем-то из защитников, или она просто двусмысленно отвечает на вопросы подписчиков.



Рамина Эсхакзай призналась, встречалась бы с военным / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о личной жизни Рамины Эсхакзай