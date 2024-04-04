Экс-возлюбленная Козловского Рамина Эсхакзай намекнула на новый роман
Источник:Рамини Эсхакзай
Блогер и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ранее встречалась с певцом Виталием Козловским и адвокатом Евгением Прониным, намекнула, что имеет бойфренда. Что интересно, фаны предполагают, что она теперь встречается с военным.
Дело в том, что знаменитость пообщалась с фолловерами в инстаграме. Она ответила на их вопросы. Поэтому, было немало желающих узнать детали о личной жизни Эсхакзай.
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Что Рамина рассказала о своих новых отношениях
В ответ на просьбу поделиться фотографией своей второй половинки, она заявила, что сделает это только после завершения полномасштабной войны, ссылаясь на соображения безопасности.
Рамина рассказала подробности о личной жизни / Скриншот из инстаграмм-сторис
Кроме того, инфлюенсер отметила, что могла бы вступить в отношения с военным. Такие ответы натолкнули фанов на предположение: или Эсхакзай уже находится в отношениях с кем-то из защитников, или она просто двусмысленно отвечает на вопросы подписчиков.
Рамина Эсхакзай призналась, встречалась бы с военным / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о личной жизни Рамины Эсхакзай
- Свою популярность блогер получила после участия в проекте "Холостяк-5". Впоследствии стало известно, что у нее закрутился роман с певцом Виталием Козловским.
- В свой день рождения, 6 марта 2017 года, исполнитель сделал предложение девушке. В то же время в сентябре того же года они разошлись.
- После этого у Рамины были пятилетние отношения с адвокатом Евгением Прониным. Мужчина даже сделал девушке предложение, однако пара так и не пошла под венец. Весной 2023 года молодожены объявили о разрыве, однако решили не рассекречивать причину. В то же время подчеркнули, что это не связано с изменами.