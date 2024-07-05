Рамина Эсхакзай заявила, что усыновит подростка из Мариуполя, которого принудительно вывезли в Россию
Источник:RAMINA
Блогерша Рамина Эсхакзай уже признавалась, что готова стать мамой. Теперь она заявила о том, что хочет усыновить Филиппа Головню – парня из Мариуполя, которого незаконно вывезли в Россию.
Об этом Рамина Эсзакзай сообщила в разговоре с Богданом Ермохиным, которого удалось вернуть в Украину. Парень рассказал, что с Филиппом он познакомился в школе в Мариуполе.
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Богдана, Филиппа и еще двух ребят незаконно депортировали в Россию. Ребята держались вместе и, как рассказал Ермохин, всеми своими поступками демонстрировали, что не будут жить в стране-агрессоре. Но через 3 месяца их разъединили.
"Вернули из четверки сейчас трех в Украину. Филипп остался там, его усыновила эта Мария Львова-Белова. И все, ему уже 18 лет. Взрослый уже "мальчик". Он очень любит есть, поэтому, если он это услышит, я шаурму ему куплю, если приедет", – сказал Ермохин.
Филипп Головня / Скриншот из видео
Рамина Эсзакзай в свою очередь пообещала стать опекуншей для Филиппа, когда он вернется в Украину. В своем телеграм-канале она добавила, что "всегда хотела иметь взрослого ребенка".
Филипп, мы тебя ждем, если ты запишешь обращение к нашему омбудсмену, в Офис президента, Украина тебя ждет, Богдан купит тебе шаурму, а я тебя усыновлю. Все! Мы решили: буду твоим опекуном, я не шучу. И мы с подписчиками обеспечим тебе хорошую жизнь в Украине,
– сказала Рамина.
История Филиппа Головни
- Филипп Головня – подросток из оккупированного Мариуполя. Он жил на улице Зелинского вместе с опекунами (мать Филиппа умерла в июне 2017 года), этот район россияне начали обстреливать с начала марта.
- Оккупанты цинично заявляли о том, что опекуны якобы выгнали его из дома, хотя близкие Филиппа опровергают эту версию пропагандистов. Учительница парня говорит, что его вывезли в Донецк российские МЧСники. Сначала он жил в больнице, потом его и еще по меньшей мере 30 украинских детей вывезли в Россию, в пансионат "Поляны" Одинцовского района Московской области.
- Так называемая уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова якобы приехала в пансионат и усыновила Филиппа Головню. Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой и самого диктатора Путина в частности по подозрению в совершении военного преступления – незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.