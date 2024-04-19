Погибли дети: украинские знаменитости эмоционально реагируют на массированный обстрел Днепра
В ночь на 19 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. На этот раз массированному обстрелу подвергся Днепр и область. Вследствие этого есть раненые и погибшие, среди которых дети. Украинские певцы, актеры, ведущие и другие звезды не молчат о цинизме российских военных.
В частности, на обстрел отреагировала актриса Наталья Денисенко, сын которой два дня назад оказался в Чернигове, который россияне тоже массированно атаковали ракетами.
Не пропустите Пропали с экранов и сменили имидж: чем сейчас занимаются легенды "Фабрики звезд" братья Борисенко
Наталка Денисенко
Актриса поделилась фото разрушенного здания и подчеркнула, что с каждым днем все страшнее читать новости.
Что же вы (россияне – 24 Канал) творите? Дно у соседей просто бесконечное,
– отметила знаменитость.
Как Наталка Денисенко отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграмм-сторис
Эктор Хименес-Браво
Шеф-повар поделился фото с последствиями ракетной атаки и поделился информацией о жертвах.
В последнее время все сложнее читать новости. Такова наша реальность – болезненная. Но мы должны собирать силы в кулак, работать, помогать. Мы не имеем права опускать руки,
– отметил кулинар.
Лилия Ребрик
Телеведущая выставила кадры еще одной "темной ночи для Украины".
Погибли дети,
– со щемящей болью подчеркнула звезда.
Как Лилия Ребрик отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис
MamaRika
Тоже не прошла в стороне от трагических новостей и по этому случаю выставила инстаграм-сторис.
Соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Бесконечная боль за все, что происходит,
– поделилась певица.
Как MamaRika отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис
Юлия Санина, Оля Полякова, Тина Кароль и другие знаменитости также отреагировали на очередной терроризм россиян. Они выразили соболезнования пострадавшим и призвали донатить.
Как другие украинские звезды отреагировали на ракетную атаку / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о российском обстреле Украины
- В целом российские военные выпустили 22 ракеты по различным объектам, сосредоточив основное внимание на Днепре и прилегающих районах.
- Украинским защитникам удалось перехватить и сбить 11 ракет, но они не смогли предотвратить попадание некоторых из них в пятиэтажный дом в Днепре, что привело к пожару и жертвам, которые оказались под завалами.
- Кроме того, во время обстрела повреждены объекты "Укрзализныци", в результате чего были ранены железнодорожники.
- Пострадал также Синельниковский район Днепропетровской области, где было повреждено около 30 домов, а 4 полностью разрушены.
- Количество раненых в Днепре возросло до 24 человек, среди которых есть дети.
- Враг также совершил обстрел Кривого Рога, в результате чего 3 человека получили ранения, двое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В ООС также сообщили о повреждении одного объекта инфраструктуры.
- К тому же пострадало одно из предприятий в Павлограде.