Погибли дети: украинские знаменитости эмоционально реагируют на массированный обстрел Днепра

В ночь на 19 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. На этот раз массированному обстрелу подвергся Днепр и область. Вследствие этого есть раненые и погибшие, среди которых дети. Украинские певцы, актеры, ведущие и другие звезды не молчат о цинизме российских военных.

В частности, на обстрел отреагировала актриса Наталья Денисенко, сын которой два дня назад оказался в Чернигове, который россияне тоже массированно атаковали ракетами.

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Наталка Денисенко

Актриса поделилась фото разрушенного здания и подчеркнула, что с каждым днем все страшнее читать новости.

Что же вы (россияне – 24 Канал) творите? Дно у соседей просто бесконечное,

– отметила знаменитость.



Как Наталка Денисенко отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграмм-сторис

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар поделился фото с последствиями ракетной атаки и поделился информацией о жертвах.

В последнее время все сложнее читать новости. Такова наша реальность – болезненная. Но мы должны собирать силы в кулак, работать, помогать. Мы не имеем права опускать руки,

– отметил кулинар.

Лилия Ребрик

Телеведущая выставила кадры еще одной "темной ночи для Украины".

Погибли дети,

– со щемящей болью подчеркнула звезда.



Как Лилия Ребрик отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис

MamaRika

Тоже не прошла в стороне от трагических новостей и по этому случаю выставила инстаграм-сторис.

Соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Бесконечная боль за все, что происходит,

– поделилась певица.



Как MamaRika отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис

Юлия Санина, Оля Полякова, Тина Кароль и другие знаменитости также отреагировали на очередной терроризм россиян. Они выразили соболезнования пострадавшим и призвали донатить.

Как другие украинские звезды отреагировали на ракетную атаку / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о российском обстреле Украины