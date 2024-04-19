Погибли дети: украинские знаменитости эмоционально реагируют на массированный обстрел Днепра

19 апреля 2024, 15:33
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В ночь на 19 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. На этот раз массированному обстрелу подвергся Днепр и область. Вследствие этого есть раненые и погибшие, среди которых дети. Украинские певцы, актеры, ведущие и другие звезды не молчат о цинизме российских военных.

В частности, на обстрел отреагировала актриса Наталья Денисенко, сын которой два дня назад оказался в Чернигове, который россияне тоже массированно атаковали ракетами.

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Наталка Денисенко

Актриса поделилась фото разрушенного здания и подчеркнула, что с каждым днем все страшнее читать новости.

Что же вы (россияне – 24 Канал) творите? Дно у соседей просто бесконечное,
– отметила знаменитость.


Как Наталка Денисенко отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграмм-сторис

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар поделился фото с последствиями ракетной атаки и поделился информацией о жертвах.

В последнее время все сложнее читать новости. Такова наша реальность – болезненная. Но мы должны собирать силы в кулак, работать, помогать. Мы не имеем права опускать руки,
– отметил кулинар.

Лилия Ребрик

Телеведущая выставила кадры еще одной "темной ночи для Украины".

Погибли дети,
– со щемящей болью подчеркнула звезда.


Как Лилия Ребрик отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис

MamaRika

Тоже не прошла в стороне от трагических новостей и по этому случаю выставила инстаграм-сторис.

Соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Бесконечная боль за все, что происходит,
– поделилась певица.


Как MamaRika отреагировала на ракетный обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис

Юлия Санина, Оля Полякова, Тина Кароль и другие знаменитости также отреагировали на очередной терроризм россиян. Они выразили соболезнования пострадавшим и призвали донатить.

Как другие украинские звезды отреагировали на ракетную атаку / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о российском обстреле Украины

  • В целом российские военные выпустили 22 ракеты по различным объектам, сосредоточив основное внимание на Днепре и прилегающих районах.
  • Украинским защитникам удалось перехватить и сбить 11 ракет, но они не смогли предотвратить попадание некоторых из них в пятиэтажный дом в Днепре, что привело к пожару и жертвам, которые оказались под завалами.
  • Кроме того, во время обстрела повреждены объекты "Укрзализныци", в результате чего были ранены железнодорожники.
  • Пострадал также Синельниковский район Днепропетровской области, где было повреждено около 30 домов, а 4 полностью разрушены.
  • Количество раненых в Днепре возросло до 24 человек, среди которых есть дети.
  • Враг также совершил обстрел Кривого Рога, в результате чего 3 человека получили ранения, двое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В ООС также сообщили о повреждении одного объекта инфраструктуры.
  • К тому же пострадало одно из предприятий в Павлограде.

Автор: Софія Хомишин