Меня трясет, – популярный блогер Ваня Рассел едва не погиб во время ракетного обстрела Киева

8 июля 2024 года, во время массированной ракетной атаки на Киев, известный украинский инфлюенсер Ваня Рассел оказался на грани жизни и смерти. Блогер был в эпицентре одного из ракетных ударов, которые нанесли россияне по столице Украины.

После инцидента он поделился своими эмоциями с подписчиками. Кроме того, показал фото с места событий.

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Ваня Рассел рассказал, что 8 июля ракета попала в дом, расположенный рядом с его жильём. Хоть блогер физически не пострадал, он признался, что эмоционально потрясен событием.

Писать, что я ненавижу Россию и т.д., нет сил! Я думаю, что все в шоке от того, что сегодня произошло. Я думал, что погибну. Ракета попала в соседний от моего дом. Меня трясет! Н*х*й,

– отметил мужчина.

Он разъяренный добавил, что несмотря на весь ужас, который украинцы пережили, они продолжают разговаривать на языке страны-агрессора.

На фоне й*б*ный русский язык! С*к*, бл*т*! Пол дома уничтожено, а они, бл*т*, продолжают говорить на русском! С*ка,

– возмутился инфлюенсер.

Ваня Рассел рассказал, как едва не погиб в результате ракетного обстрела / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, Ваня Рассел – не единственная публичная личность, которая пострадала от этого обстрела. Ранее инди-музыкант Николай Пацюк сообщил о повреждении своего дома и автомобиля в результате ракетного удара. Артист с семьей спаслись только потому, что в момент атаки находились в коридоре.