Після інциденту він поділився своїми емоціями з підписниками. Крім того, показав фото з місця подій.

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Ваня Рассел розповів, що 8 липня ракета влучила в будинок, розташований поруч з його помешканням. Хоч блогер фізично не постраждав, він зізнався, що емоційно приголомшений подією.

Писати, що я ненавиджу Росію і т. д., немає сил! Я думаю, що всі в шоці від того, що сьогодні відбулося. Я думав, що загину. Ракета влучила в сусідній від мого будинок. Мене трясе! Н*х*й,

– зазначив чоловік.

Він розлючений додав, що попри увесь жах, який українці пережили, вони продовжують розмовляти мовою країни-агресорки.

На фоні й*б*на російська мова! С*к*, бл*т*! Пів будинку знищено, а вони, бл*т*, продовжують говорити російською! С*ка,

– обурився інфлюенсер.

Ваня Рассел розповів, як ледь не загинув внаслідок ракетного обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, Ваня Рассел – не єдина публічна особа, яка постраждала від цього обстрілу. Раніше інді-музикант Микола Пацюк повідомив про пошкодження свого будинку та автомобіля внаслідок ракетного удару. Артист з родиною врятувалися лише тому, що в момент атаки перебували в коридорі.