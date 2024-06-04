В первую годовщину свадьбы: беременная принцесса Иордании очаровала новыми фото

Королевская семья Иордании показала новые фото принцессы Раджвы. Она ожидает рождения первенца.

Год назад принц Иордании Хусейн ибн Абдалла и Раджва Аль Хусейн поженились. По случаю этой даты и первой годовщины свадьбы королевская семья поделилась новыми фото.

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Принцесса Раджва ожидает рождения первенца. Она позировала в длинном платье-плиссе насыщенного красного цвета от бренда Alice + Olivia. Резинка под грудью подчеркнула беременное состояние принцессы.

Раджва дополнила нежный образ золотыми серьгами-подвесками и браслетами. Она уложила волосы локонами и собрала лицевые прядки.



Принцесса Иордании / Фото Arabian Royal Agency

Это первые официальные фото принцессы Раджвы в беременном состоянии.



Принцесса Иордании / Фото Arabian Royal Agency

Брак принца и принцессы Иордании