В первую годовщину свадьбы: беременная принцесса Иордании очаровала новыми фото
Источник:Arabian Royal Agency
Королевская семья Иордании показала новые фото принцессы Раджвы. Она ожидает рождения первенца.
Год назад принц Иордании Хусейн ибн Абдалла и Раджва Аль Хусейн поженились. По случаю этой даты и первой годовщины свадьбы королевская семья поделилась новыми фото.
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Принцесса Раджва ожидает рождения первенца. Она позировала в длинном платье-плиссе насыщенного красного цвета от бренда Alice + Olivia. Резинка под грудью подчеркнула беременное состояние принцессы.
Раджва дополнила нежный образ золотыми серьгами-подвесками и браслетами. Она уложила волосы локонами и собрала лицевые прядки.
Принцесса Иордании / Фото Arabian Royal Agency
Это первые официальные фото принцессы Раджвы в беременном состоянии.
Принцесса Иордании / Фото Arabian Royal Agency
Брак принца и принцессы Иордании
- Согласно традициям Иордана, первые празднования свадьбы начались еще в конце мая прошлого года. Уже 1 июня принц Иордании Хусейн официально женился на Раджве Аль-Саиф.
- В Аммане (столица Иордании) устроили роскошную церемонию, на которую пригласили около 1700 человек. На празднование собрались лидеры стран и высокопоставленные гости со всего мира. Среди них первая леди США Джилл Байден и принцесса Уэльская с мужем.
- 10 апреля монаршая семья сообщила, что Принц Хусейн бин Абдалла II и его жена, принцесса Раджва, готовятся стать родителями. Ребенок родится летом этого года.