В первый день рождения: принцесса Евгения растрогала сеть новыми фото младшего сына
Источник:принцесса Евгения
Принцесса Евгения поделилась новыми фото младшего сына Эрнеста. В этот день, 31 мая, ему исполнился один год.
Племянница короля Чарльза III опубликовала новые фотографии на личной странице. Год назад принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк во второй раз стали родителями.
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Принцесса Евгения трогательно поздравила сына с первым днем рождения. По случаю праздника она показала редкие фото малыша Эрнеста. На одном из снимков он позирует со своим старшим братом.
Один год тебе, мой дорогой Эрнест. С днем рождения! Мы все тебя очень любим, особенно твою огромную улыбку, которую ты даришь миру... но ты всегда хранишь особую улыбку для мамы,
– написала племянница монарха.
Сын принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Сын принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Сыновья принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Принцесса Евгения: что известно о браке и детях
- Племянница Чарльза III вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года. Уже через три года она стала мамой впервые. У королевских супругов родился сын Август. К слову, его назвали в честь покойного мужа Елизаветы II, ведь второе имя мальчика – Филипп.
- Принцесса Евгения объявила о второй беременности в январе 2023 года. Тогда она показала фото, на котором младший сын целует ее в живот.
- 30 мая второй сын принцессы появился на свет. Евгения объявила его имя – Эрнест Джордж Ронни Ронни Бруксбэнк.